群聯處分合肥兆芯電子46.48%股權！「40億元資金」匯回台灣加碼投資

▲群聯董事長潘健成。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

快閃記憶體控制晶片商「群聯電子」（8299）4日宣布，集團旗下子公司Core Storage Electronics (Samoa) Limited董事會通過擬處分子公司合肥兆芯電子46.48%股權，實現投資獲利。

群聯董事長潘健成表示，合肥兆芯營運至今已經5年，逐漸建立基礎的在地支援技術工程團隊，因此，群聯希望透過處分部分合肥兆芯股權，先行實現這幾年投資合肥兆芯的獲利，並計畫將處分交易可得資金匯回台灣加碼投資台灣，進行研發人才的培養、新產品技術開發、研發設備採購、營運大樓擴增等，讓群聯在快閃記憶體控制晶片技術上持續保持領先的地位，扎根台灣，永續經營。

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潘健成強調，中國市場的特殊性，讓群聯近幾年開始思考中國的策略布局調整，「如同下棋一樣，合肥兆芯的成立及部份股權的處分，都是群聯確保站穩中國及世界市場的布局之一。」透過處分持有的合肥兆芯部分股權，轉由策略性投資人主導合肥兆芯的營運，以建立長期合作關係，調整未來對中國市場的發展策略，預期對群聯的中國市場業務拓展及投資獲利將有正面的效益。

群聯將喪失對合肥兆芯的實質控制力，預計認列處分利益約新台幣40億元，但實際數字仍需以經會計師核閱或查核簽證的財務報表數字為主。

近幾年快閃記憶體儲存需求不斷上升，主要的市場包括美國、日本、韓國、俄羅斯、印度、歐洲、及中國等。群聯電子以「立足台灣，放眼世界」的角度進行全球的布局規劃，2015年6月於中國安徽省合肥市設立合肥兆芯電子有限公司，布局興起的中國儲存市場，協助群聯於中國的客戶技術服務、客製化需求服務、以及在地的ODM代工生產整合。