【黃寶慧】慧眼看天下／龐培歐演講火力全開 舉民主大旗力抗中國大陸 吳崇涵：川普若再當選 美中關係恐更差

新聞節目中心／綜合報導

離美國總統大選只剩不到100天，目前現任總統川普的民調都落後對手拜登，隨著選情告急，川普政府對中國大陸的手段也越來越強硬，先發制人要求中國關閉駐休斯頓總領館的同一天，美國國務卿龐培歐在加州的尼克森圖書館，以「共產中國與自由世界的未來」為題發表演說，指中共是「馬克思列寧主義政權」、呼籲自由世界應該合作來「改變中國」。外界解讀龐培歐的這席演講對中共來說無異於是一個臨戰宣言，政治大學外交系副教授吳崇涵在《慧眼看天下》節目中分析，美中關係一直以來都是以利益為出發點，兩國很清楚彼此在意識形態上的不同，過去美國曾經傳授給中國大陸大量的知識和技術，希望能讓中國大陸成為一個和平、民主的國家，但是幾十年過去了，兩國之間的利益關係產生了衝突，美國現在想要舉著民主大旗在亞洲圍堵中國大陸，但是亞洲的民主國家: 日本、南韓、東協國家等，在經濟上都和中國大陸有不少往來，不一定會願意加入美國的陣營，另一個重點則圍繞在中國大陸本身，如果沒有意願集結巴基斯坦、北韓等盟友一起來抗美，那所謂的「新冷戰」其實很難打得起來。

不過由於龐培歐的演講，可說是火力全開，還不斷搬出前總統尼克森所說的:中國若不改變世界就不會安全。有學者認為，美中對立升高，戰爭風險也愈來愈大。先是互關領事館，接著再關大使館，徹底脫鉤之後了無羈絆，搞不好真的一無反顧地打起仗來，哈佛大學榮譽教授傅高義也分析，美中確實可能會爆發戰爭，而且會有災難性的後果。美中關係下一步會是甚麼? 斷交還是開戰? 淡江財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中引用了芝加哥大學政治系教授米爾斯海默（John Mearsheimer）的話:中國無法和平崛起。當中國大陸經濟發展具有一定成果之後，2013年起，世界局勢會開始動盪，因為美國的霸權地位將會受到挑戰，美國也會因此而激動，甚至變得瘋狂。互關使館的事件，也讓聶建中從原本堅定認為不可能有戰爭的立場，轉而開始思考，兩國之間開戰的可能性究竟有多少。

除了最新的「外交戰」，美中兩國在其他領域的角力也沒有停歇，中國大陸央視在27日公布了解放軍南部戰區在南海進行實彈射擊的演習影片，對於美國在演習中還派遣偵察機在南海抵近偵察，大陸媒體叫陣「美軍派機硬闖、就當它是活靶機」！而針對記者提問美國對南海爭議表態中國大陸違反國際法，大陸外交部發言人汪文斌也回嗆表示，美國不是南海問題當事國，南海更不是美國的夏威夷，南海眞的可能成為美中開戰的引爆點嗎? 聶建中在節目中表示，說到夏威夷，就必須回到當年珍珠港事件的背景，美國當時已經事先知道日本要進行攻擊，卻沒有太大的動作，因為美國需要一個對日本出兵的「正當理由」，在珍珠港遭到偷襲之後，集結盟友開始大力反擊，聶建中認為現在的美國如果要在南海和中國大陸開戰，也需要師出有名，目前的情況，美國在南海的行為屬於挑釁，只是也越來越頻繁。

那麼如果美國的總統換人當，兩國的關係會改善嗎? 根據路透社的消息，北京當局正著手為11月美國總統選後情勢還有拜登當選預作準備。中方專家表示，如果拜登當選總統，和美國可能還有望重定關係、避免進一步惡化，但是美國全球安全智庫「戰略預測公司」則指出，「北京情願看到川普政府繼續執政」。吳崇涵在節目中提到，穩定的美中關係對兩邊都好，從之前的貿易戰、科技戰、香港國安法的法律戰，到現在的外交戰，兩邊都自顧不暇，如果川普當選連任，那麼川普將獲益，但是對北京來說從頭到尾沒有半點好處，因此吳崇涵認為，北京目前比較想要溫和一點的拜登當選。一來他擔任過前總統歐巴馬兩個任期的副手，沒有像川普一般強烈反中情緒，對北京來講拜登相對好相處許多，川普若再當選，未來的美中關係恐怕會降至比現在更差的處境。

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