為自己加錢！上班族靠「3開源法」搶救低薪　死薪水也變投資本錢

記者林妤柔／綜合報導

上班族工作時間固定，又領死薪水，扣掉生活費、房租，幾乎沒有多餘的錢能拿來理財。對此，生活理財Youtuber《Ms. Selena》分享3種能讓上班族提高收入方法，增加可以用錢的空間。

Selena發現，投資需要最開始的資本，不少上班族正因為資金不夠而無法投資。她認為，上班族開源的方式有3種，首先是成為一名「有價值的員工」，雖然看起來空泛，但要先表現自己對上司、公司的價值，才有辦法提出加薪的請求，打破最開始的困境。

第二點，是進入「為公司帶來收益」的部門。Selena指出，公司職位大致分為專業型、營運型跟創造收入型，專業型包含法律部門、會計部門；營運型好比行政部門、客服部門；創造收入型則是業務部門。其中，業務部門就是整個公司的命脈，如果可以選擇，建議去創造收入型的部門工作，才能跟公司談到更多的分潤。

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▲專家分享可以讓上班族增加收入的3種方法。（圖／記者柯振中攝）

最後一個是培養自己的「高收入技能」。Selena表示，如果員工擁有銷售能力、行銷文案能力、軟體能力，都能為自己帶來更多收入。銷售能力、行銷文案能力好，就能賣替公司賺錢的產品，或使商品觸及到更多人，進而增加收入；寫程式能力，讓自己有更多專業，提升競爭力。

Selena認為，高收入技能跟錢有關，能為公司賺錢，就能提升自己的薪水。另外，隨著趨勢成長，多學些跟機械化、人工智慧等相關的專長，也能讓自己脫穎而出。