5G服務選哪家？四家業者資費一次看

▲中華電、台灣大、遠傳，以及台灣之星5G服務皆已開台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣之星5G服務終於在今（4）日開台，這讓人也不免好奇，哪一家業者的資費較便宜；《ETtoday新聞雲》記者這次也整理了中華電、台灣大、遠傳，以及台灣之星四家業者的5G資費。

中華電、台灣大、遠傳的5G資費皆為599元起跳，中華電與台灣大皆推出8個資費級距，而遠傳電則為7個級距。三家業者皆以1,399型為吃到飽與吃不飽的分水嶺。三家業者的999型與1,199型雖然是「5G吃不飽」資費，但是量到就直接轉成4G吃到飽。

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而一向擔任「市場破壞者」角色的台灣之星，這次的資費則是399元起跳，總共有9個資費級距。

▼中華電、台灣大、遠傳、台灣之星資費比較。（表格／記者邱倢芯整理，點圖可放大）

中華電信

中華電5G資費分為8個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,799 型，以及2,699 型。

1,399 型為吃到飽與吃不飽的分水嶺，1,399 型（含）以上為吃到飽資費，1,199 型（含）以下為吃不飽的資費選擇。

吃不飽的資費有每月的數據限制，1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則直接轉成4G吃到飽。

台灣大哥大

台灣大資費也分為8個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,899 型，以及2,699 型。與中華電不同的是，台灣大提供了1,899型的選擇，而中華電則是1,799型。

1,399 型一樣是「吃到飽」與「吃不飽」的分水嶺；1,399 型（含）以上資費可享不降速吃到飽優惠；1,199 型（含）以下資費，則有每月的流量限制；1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是轉成4G吃到飽。

▼台灣大哥大5G資費設定8個級距，599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,899 型，以及2,699 型。（圖／記者周宸亘攝）

遠傳電信

遠傳將5G資費分為7個級距，分別是599型、799型、999型、1,199型、1,399型、1,799型，以及2,699型，並沒有1,599型的級距。

1,399 型（含）以上資費可享不降速吃到飽優惠；1,199 型（含）以下資費，則有每月的流量限制；1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。

「吃不飽」資費用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是直接變為4G吃到飽。

台灣之星

有「市場破壞者」之稱的台灣之星，在進入5G世代後，依然維持一貫的調性，推出了5G月租399元起的超低價格。甚至還祭出了月租799元以上「用到5G才付錢」的服務。

▼台灣之星董事長林清棠。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣之星將5G資費分為9個級距，分別是399型、599型、799型、999型、1,199型、1,399型、1,899型，以及2,599型。

較特別的是，799型、999型，以及1,199型為4G不限速吃到飽的資費，但若是用戶需要，仍可使用5G服務，但須額外付費，每月5G額外最高收200元。

以799型為例，若是使用到5G網路，就會開啟額外收費計算，但用戶不用擔心用太多5G網路會被收取高額資費，每月最高額外收取200元；也就是說，799型用戶，若是使用5G網路，光是在網路的部分每月最高會被收取的費用為999元，語音服務收費另計。