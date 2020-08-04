柏瑞投信第二份「洞悉ESG」報告曝光：ESG企業債信評調升家數較多　信用風險低

▲ESG企業債指數的平均信用評級為投資等級，信用風險程度相對較低。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情及地緣政治風險持續干擾市場，但受惠於全球中央銀行持續降息及美國聯準會（Fed）大規模的救市措施，支撐ESG企業債指數7月以來維持走升格局。

柏瑞投信表示，在當前低利率、且全球負利率債券規模居高不下的背景下，資金將持續流入平均信用評等較佳、利差仍有收斂空間的ESG企業債，預期下半年還有看升空間。

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柏瑞投信於7月下旬發布業界第一份「洞悉ESG」報告，獲得市場關注與回響；8月上旬再發布第二份「洞悉ESG」報告，進一步分析ESG企業債市情況。

根據柏瑞投信最新的「洞悉ESG」報告指出，在全球主要央行高度寬鬆的政策支持下，ESG債券的初級市場相當熱絡，ESG企業債指數成分企業的發債狀況持續回溫，且遭降評的家數明顯放緩。

截至5月底，ESG企業債指數的成分企業共有2319家，總計5月份有29家信用評級被調升、27家被調降；不過，ESG企業債指數的平均信用評級為投資等級，信用風險程度相對較低。

▲柏瑞投信也提醒，未來要持續觀察全球疫情是否再創高峰，以及美國總統大選和地緣政治關係的後續發展，並留意ESG企業債市仍有波動風險。（圖／pixabay）

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，在前景不明、市場波動劇烈之際，信用評級較好的ESG企業債指數不但表現抗跌，回復速度也很快。今年來ESG企業債指數已收復先前跌幅，到7月底漲幅已超過5%。

此外，就算3月份市場恐慌情緒最甚之時，資金僅小幅度流出全球ESG債券ETF，近3個月則轉為持續流入。

從評價面來看，6月份全球ESG債券與公債之利差收窄約25個基本點至155個基本點，此利差水準仍高於近5年均值，顯示ESG債券的評價具有吸引力。

全球ESG債券的殖利率6月份下滑約26個基本點至1.86%，在Fed將維持近0%利率的水準至2022年的環境下，這樣的殖利率仍相對具投資價值。

施宜君表示，在投組配置策略上，以成熟國家為主體，美國的比重最高，並相對偏好防禦型產業，以金融業占比最高。至於在信評配置上，以投資等級債為主。

不過，柏瑞投信也提醒，未來要持續觀察全球疫情是否再創高峰，以及美國總統大選和地緣政治關係的後續發展，並留意ESG企業債市仍有波動風險。

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