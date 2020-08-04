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繼Tik Tok後　 蓬佩奧：川普將對更多中國軟體採取行動

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧表示，川普將在近期內宣布對更多中國軟體公司「採取行動」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

繼Tik Tok後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，川普總統將在近期內宣布對更多中國軟體公司「採取行動」。此舉是因為美國認為這些公司「直接向中國共產黨提供數據」並可能構成美國國家安全風險。

據美媒《CNBC》報導，蓬佩奧是在《福斯新聞》節目「Sunday Morning Futures」中發表以上言論。他還點名這些與中國共產黨連結而造成國家安全威脅的公司以Tik Tok 母公司「字節跳動」以及「騰訊」的通訊APP微信為首。

▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲ 抖音，tiktok。（圖／路透）

Tik Tok之前曾表示該公司的數據中心完全位於中國境外，而且字節跳動在2019年初便已開始分割權限，中國團隊負責中國產品，海外團隊負責海外產品，中國內部員工禁止訪問海外產品的代碼庫以加強資安防護。不過，美國仍然認為該軟體存在安全疑慮。

對於美國一再封殺中國軟體公司，中國外交部發言人汪文斌回應，美國在沒有任何證據的情況下就對這些公司做出「有罪推定」已違背市場經濟原則，同時也違反世貿組織開放、透明、非歧視的原則，中國政府對此堅決表示反對。

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