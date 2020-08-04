你家附近嗎？最易中千萬發票大獎寶藏地圖　財政部首次大公開

▲台北市大安區敦化南路是開出發票千萬元特別獎的旺區。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（4）日首度公開中獎、寶藏地圖，千萬大獎開出最多次數的地方是台北市大安區的敦化南路，開出千萬大獎的次數高達七次，由三家營業人開出。

財政部從自100年1-2月期起統一發票開出1000萬特別獎，累計已經開出56期，開出千萬大獎的張數累計725張，已經創造出530位千萬富翁。

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財政部統計，千萬大獎開出最多次數的地圖以及營業人家數如下：

■台北市大安區敦化南路，開出7次，3家營業人開出

主要是電信業設址在敦化南路上，所以光是電信業就開出過五張。

■新北市中和區中山路，開出6次，5家營業人開出

財政部表示，新北市中和區開出大獎的情況比較平均；不過在當地的環球購物中心就開出兩次大獎。

■台北市松山區南京東路，開出5次，5家營業人開出

這也是台北市易開出統一發票大獎的旺街

■台北市南港區三重路，開出5次

因yahoo設址於南港，歷來開出4次千萬大獎，應該是主因之一

■新北市板橋區的中山路，開出5次，5家營業人開出

財政部統計自有發票千萬大獎以來，這些「路」開出千萬大獎的次數最多、頻率最高，民眾也可以到這些地方試試手氣，看是否有機會中大獎。