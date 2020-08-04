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沒健保卡也可領3倍券！ 經濟部開放以身分證、戶口名簿領取

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▲▼經濟部長沈榮津專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部放寬領取三倍券資格。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

振興三倍券自7月15日開放領券以來，已超過8成民眾領取或綁定數位工具，經濟部為了方便身居國外的民眾，因健保卡隨身攜帶在海外不便以健保卡領取，經濟部今（4）日宣布有條件放寬以身分證領取3倍券；此外，針對14歲以下未領身分證的兒童，也放寬以戶口名簿取券，即日起各地郵局即可以放寬後方式受理領取。

振興三倍券自開放領券至今已累計已超過1,857萬人領取，其中於超商、超市預訂領取者有近1,031萬人，直接至郵局領用者約826萬人；數位綁定約176萬人，領用及數位綁定共2,033萬人，顯示出民眾對振興三倍券的支持。

請繼續往下閱讀...

經濟部表示，考量部分國民，因就學、工作等因素身居海外，且所持健保卡也在國外；或因已回國補辦戶籍，但短期內無法取得健保卡，因此不方便以健保卡領券，經濟部放寬可以以身分證領取。

此外，14歲以下未領有國民身分證民眾得以戶口名簿取代，受託人並須出具身分證明文件，即日起各地郵局可受理該項領取作業。

經濟部指出，第三梯次紙本預訂已於8月1日開放，至7日截止，尚未領取三倍券民眾請把握預訂時間，也可於12月31日前綁定數位三倍券；此外，也提醒第1及第2 梯次於超商預訂但尚未領取之民眾，於即日起可持健保卡至各地郵局領取。

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