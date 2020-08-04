想靠炒股「發大財」？　研究發現多數有錢人致富靠的是創業

▲觀察全球富豪名單即可發現，世界上的億萬富豪幾乎沒有人是靠股市發大財。（圖／達志／示意圖）

記者王曉敏／綜合報導

一些理財新聞常會描述那些有錢人是如何透過炒股、炒房、繼承遺產致富，這可能會給讀者一種印象，即躋身有錢人的最佳方式就是投資股票。但《富比士》專欄作家齊特曼（Rainer Zitelmann）表示，觀察全球富豪名單即可發現，世界上的億萬富豪幾乎沒有人是靠股市發大財。

齊特曼指出，綜觀全球排行前幾名的大富豪，大多都是靠創業成為有錢人。包括亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin）、甲骨文公司創辦人兼CEO艾利森（Larry Ellison）等。

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在全球10大最富有的人中，只有「股神」巴菲特（Warren Buffett）是唯一透過投資股票而致富者，但他也不是典型的股市投資人，股票對巴菲特來說不過是對公司做出實質投資的一種工具。而上述舉例的大富豪中，全部都是白手起家的創業者，而非含著金湯匙出生的繼承人。把範圍拉大一點，在《富比士》美國400富豪榜（Forbes 400）上，大多數的人都是創業者。

這時你可能會想，他們之所以登上富豪榜是因為過去的時代靠創業來累積財富比現在容易得多。但事實上，情況正好相反。1984年《富比士》美國400富豪榜上，僅有不到一半的上榜者是靠創業起家，而到了2018年，則增加至67%。

▲股票是「維持」財富的一種好方法。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2012年，德國一項科學研究針對472位百萬富翁進行調查，結果顯示，僅有4.2%的富豪是透過股票投資來累積財富；接受調查的富豪中，只有10分之1的人表示自己是透過房地產投資發大財。這個結果與《富比士》美國400富豪榜相同，大多數的人都靠「創業」變有錢。

對此，你可能會質疑，這是由於德國的股票市場文化發展不成熟造成的，但即便在美國這樣一個股票盛行的國家，情況也是如此。

暢銷書《原來有錢人都這麼做》（The Millionaire Next Door）作者史丹利（Thomas Stanley）於1990年末針對733位美國百萬富豪進行調查，其中只有12%的受訪者認為股票是其致富的重要因素。值得一提的是，1990年末正是美國及世界各地股市空前繁榮的時刻。史丹利的結論是，即便這些富豪都會投資股票，但大多數的人還是靠創業、成為自雇專業人士或企業高層來成為有錢人。

齊特曼認為，作為一種資產類別，股票是「維持」財富的一種好方法，與房地產並列，是組成投資組合的主要部分。但對於那些想要「發大財」的人，更明確的選擇則是創業。