群創第2季虧損收斂　上半年每股虧損1.04元

▲群創光電。（圖／翻攝群創）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（4）日公布第2季營運成果，合併營收為669億元，營業損失為34億元，稅後損失為48億元，基本每股損失為0.49元；上半年虧損100.5億元，較去年同期虧損66.95億元增加，每股虧損1.04元。

群創公告，第2季合併營收669億元，季增32.7%，年增5.8%，毛利率2.77%，年減0.94個百分點，營業虧損達33.61億元，營業損失為34億元，稅後損失為48億元，基本每股損失為0.49元；累計今年上半年營收達1172.75億元，年減4.7%，毛利率0.82%，稅後虧損100.5億元，每股虧1.04元。

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群創指出，第2季整體出貨面積741萬平方公尺，季增25.5%，液晶面板售價為每平方公尺287美元，較上季平均增加9美元，中小尺寸合併出貨面積達77.2萬平方公尺，季增32.4%，而中小尺寸營收為161億元，季增22%。

群創說明，營收以產品應用別區分，手機及商用產品為33%，可攜式電腦為23%、桌上型螢幕為13%、電視為31%；以產品尺寸別區分，10吋以下為25%、10到20吋為28%、20到30吋為15%、30到40吋為6%、40吋以上為26%。



回顧第2季，群創表示，由於歐美市場逐步解封及宅經濟產品需求持續助益，面板整體需求回溫，公司單季營收較上季成長32.7%，同時由於面板報價在第2季逐步回升及成本管理效益浮現，第2季毛利率轉正達2.8%及EBITDA獲利率達8.2%，財務體質及營運維持穩健。



展望第3季，群創指出，世界國家刺激經濟的舉措，以及電視品牌廠為下半年的促銷檔期啟動備貨，TV面板的需求預期將提升，再加上在家辦公及遠距教學的趨勢，顯示器及筆記型電腦等IT產品面板需求預期將持續暢旺；隨著歐美車廠的復工及5G手機的推出，將逐漸帶動中小型面板需求。



群創強調，今年新冠疫情衝擊全球經濟，公司將審慎管控現金流量與資本支出，維持穩健的財務體質，持續投資技術升級及加強成本優化，在整體供需重新步入正軌的同時，公司將以深耕的基礎與蓄積的能量，迎接後疫情時代帶來的產業變遷與商機。