環球晶Q2每股賺7.81元「攀升近4季以來新高」　上半年每股盈餘14.42元

▲「環球晶圓」第二季每股賺7.81元，創近4季以來新高。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

半導體矽晶圓廠「環球晶圓」（6488）4日召開董事會，通過2020年第二季財務報告，歸屬於母公司的稅後淨利33.97億元，季增17.95%，年減4.2%，每股盈餘達7.81元，寫下近4季來新高；營業利益率為30.9%，稅後純益率為24.8%，創下歷史新高。

環球晶第二季合併營收137.01億元，季增1.4%，年減6.8%；營業毛利52.84億元，季增7%，年減10.2%；營業淨利42.29億元，季增11.2%，年減9.5%；歸屬於母公司的稅後淨利33.97億元，季增近18%，年減4.2%。

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累積今年上半年合併營收為272.16億元，年減10.1%；營業毛利102.21億元，年減16.8%；營業淨利80.34億元，年減18.6%；歸屬於母公司的稅後淨利為62.78億元，年減15.3%，每股盈餘為14.42元，較2019年同期下降2.6元。

環球晶表示，今年上半年業績雖然比去年同期衰退，但與去年下半年相比，則是明顯走出半導體谷底，除合併營收微幅下降2.1%、營業毛利降3.3%外，其餘各項數值皆成長。

新冠肺炎（COVID-19）今年快速蔓延全球，全面衝擊經濟與商業活動，台灣半導體產業因防疫成效相對優異，且在台灣建構完整上下游產業鏈，受創程度較國際輕微。

環球晶認為，全球多國為防堵疫情擴散而紛紛封城停工，但維持社會運行的半導體產業被全球許多大經濟體視為「不可或缺」（Essential）的產業，環球晶全球各據點仍維持正常運作。

受惠於醫療電子急單、因居家隔離而發酵的數位服務、遠距工作所帶動的週邊配備，帶動電腦、雲端、伺服器與數據中心出貨量大增，且客戶紛紛建立安全庫存以避免供應鏈中斷，環球晶上半年出貨持平穩定。

展望未來，環球晶指出，因世界各國視5G發展為突破萎靡經濟的方法而加速建設，加上科技裝置中的半導體單位含量持續提升，顯示對於優質上游材料矽晶圓的需求將維持不輟，全球經濟及地緣政治的緊張也使得客戶更加重視本土供應。

環球晶圓不僅運用遍布全球的生產據點以因應瞬息萬變的總體經濟，同時也持續深耕台灣、以便有效率的就近供應客戶所需，憑藉品質優異產品及彈性調度產能，在混沌未明的景氣中繼續厚植實力，布局先進技術。