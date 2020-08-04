台股12000點之上 　京城銀董座戴誠志：台灣人應該得到的

▲京城銀董事長戴誠志。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

京城銀今（4）日舉行法說會，外界好奇京城銀董事長戴誠志對於台股站上12000點以上高點位置的看法，台股的疫情控制得宜、資訊多元，所以台股指數在1萬2000點以上是台灣人「應得的」，加上即使沒有股票的人，也有退休金和保險，與資本市場息息相關，台股這個水位也是合理的。

京城銀也公布7月的獲利情形，七月京城銀的稅後純益為5.69億元、累計前七月京城銀稅後純益為25.56億元，每股稅後純益（EPS）則為2.28元

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台股今日高開走高，終場收在12709點，上漲196點或1.57%，成交量1985.92億元。外界好奇，戴誠志曾經推薦過台積電股票以及對於台股指數屢創新高的看法，戴誠志表示，台灣在新冠肺炎（COVID-19）控制得宜，社會資訊多元，值得驕傲的事情很多，一直以來他也認為台灣非常好、好多地方值得投資，所以12000點以上是台灣人應得的。即使有很多人手上沒有股票，但是有退休金、保險等，仍與資本市場息息相關。

對於台積電則是「護國神山」不會全部賣，所以逢高的時候會調節一些，但是對於台積電的未來還是極力看好。不過，京城銀今年上半年投資台股的水位隨著台股的上漲，投資台股的部位從40億元調整到了30億元，其中2億元放在其他綜合損益（OCI）、其餘27億元放在交易部位已經進行部分調節，發現股票價值有被低估時就會加碼買進。

▲在台積電帶動下，台股近期表現優秀。（圖／實習記者方敬攝）

至於海外債券的部分，依據京城銀的法說資料顯示，今年上半年大約是在12億元左右、平均收益率為5.65%、存續期間為6.47年。目前京城銀的投資水位屬於「舒適帶」的中水位，未來約一年半（18個月）後才有可能遇到再投資的風險，所以有好的標的也會再補。

至於京城銀明年發放的股利是否會受到今年新冠肺炎疫情影響，戴誠志坦承，曾經也有討論曾經為了維護銀行的資產品質和水準，考慮犧牲股東的利益不發到1.5塊，但是隨著資本市場的回穩，1.5塊是京城銀的基本立場。

展望2020下半年,除了持續專注於資產品質的管理及利基型市場，為因應客戶需求將積極推出各式台外幣定存產品,如美元定存「京美利專案」，以及台幣定存「億在京城定存專案」，讓客戶在面臨利率不斷走低的環境下，除了享有較佳的利率，資金運用的彈性。