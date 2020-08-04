台灣與索馬利蘭互設代表處　最快8月底完成

▲索馬利蘭外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)會見總統蔡英文。（圖／外交部提供）

文／中央社

台灣與索馬利蘭7月1日宣布互設具官方性質的代表處，外交部今天說，目前規劃約在8、9月完成設處相關事宜，但必須考量疫情可能帶來的變數。

「索馬利蘭紀事報」（Somaliland Chronicle）昨天引述消息人士報導，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）指示幕僚研究3月生效的美國「台北法」（依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act，即「台灣友邦國際保護及加強倡議法」），並就單方面承認台灣提出利弊風險分析報告、研究與台灣相互承認的可能性。

「索馬利蘭紀事報」今天又報導，中國政府將自北京派遣代表團前往索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa），而中國駐索馬利亞大使覃儉自8月1日起即待在索馬利蘭當地。

消息人士指出，阿布迪拒絕接見覃儉，而索馬利蘭先前已拒絕中國關於終止與台灣發展關係的要求。

此外，「索馬利蘭紀事報」近日同樣引述不具名消息人士報導，中國與索馬利亞海軍將聯合巡航紅海，範圍包括索馬利蘭「領海」，以回應索馬利蘭與台灣發展關係。

索馬利蘭1991年自行宣布從索馬利亞（Somalia）獨立，至今未獲任一國家或國際組織正式承認。不過，外交部指出，索馬利蘭是「實質獨立」、追求自由民主，與台灣理念相近的國家，且共有8個國家及國際組織在當地設有代表機構。

外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會回覆媒體記者提問時說，對於引述不具名、不明消息人士的報導，外交部一律不評論。

歐江安強調，外交部持續密切掌握相關客觀情勢，與索馬利蘭的溝通管道暢通，雙方密切聯繫協調，並持續積極規劃互設代表處相關事宜，雙方秉持互利互惠原則進行磋商，進度順利。

歐江安指出，台灣與索馬利蘭基於民主自由共享理念結盟；作為主權獨立國家，台灣將持續與愛好和平、崇尚自由民主的理念相近國家深化互動與雙邊關係。