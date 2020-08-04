彭博評台積電吃Intel訂單沒用　分析師郭哲榮怒槓「邏輯不通」！

▲彭博分析師認為，台積電未來兩年成長會放緩。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林妤柔／綜合報導

台股今（4）日開高走高，終場收在12709點，上漲1.57%；護國神山台積電（2330）以 425.5元作收、上漲2.28%。彭博分析師認為，台積電由於產能滿載，未來兩年成長速度將放緩。對此，摩爾投顧投資長郭哲榮直言「邏輯不通」，痛批這種評論會影響後面趨勢。

外資連賣台股五天，且以台積電、鴻海為主，不少投資人擔憂是台股「髮夾彎」警訊。郭哲榮認為，現在是大多頭時候，台股非常強勢，直言如果「外資先砍再說，這一波只要你不敢，就賺不了多少」。

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針對彭博分析師指出，台積電未來兩年成長應該會放緩，即便台積電拿到英特爾（intel）訂單，營收增幅頂多個位數，本益比偏高。郭哲榮直言「邏輯完全不通！」認為這種評論會影響後面新興趨勢。

該報導提到，台積電3奈米跟5奈米產能在2021至2022年滿載，而國際半導體設備及材料協會（SEMI）估計，台灣3奈米、5奈米、7奈米產能2021年將擴增13%，年增率不到20%，營收貢獻不多。

對於彭博的論點，郭哲榮質疑「誰說台積電不能擴產？」，他認為邏輯完全不通，因為台積電即使不擴產，客戶為了搶訂單出價比較高，台積電毛利率就會增加很多，本益比也隨之提高，且台積電今年沒有利空題材，完全不需要擔心。

郭哲榮補充，在疫苗還沒成功、人們還沒回到出國時的盛況前，股市會有個超級大高潮，而美股未來也會有個大高潮，認為台股即使創新高，也不需要擔心。

▲摩爾投顧投資長郭哲榮。（圖／摩爾投顧提供）