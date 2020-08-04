　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

勞動部擴大高溫危害預防　僱主幫忙買風扇衣「最高可補貼50萬」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲工地,工人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲勞動部擴大高溫危害預防，雇主最高可申請50萬元補貼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（4）日公布「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」中指出，新增呼吸防護及高氣溫戶外作業危害預防之設施或器具，企業若改善勞工工作環境可得到最高50萬元補助，受理申請期限至10月20日止。

勞動部表示，近年因全球氣候異常變化，高氣溫頻率及持續期間愈來愈長，為維護戶外工作者健康，職業安全衛生法令已規定雇主應視天候狀況採取危害預防措施，舉例來說，可透過降低環境或體表溫度等方式來避免高氣溫造成的熱傷害，如使用遮陽裝置、灑水降溫設備或穿著冰背心，而這些設施或器具，中小企業雇主都可以申請補助。

請繼續往下閱讀...

勞動部說，「職業安全衛生設施規則」第277條之1所公告之「呼吸防護計畫及採行措施指引」，自109年7月1日施行，其中考量呼吸防護具是保護勞工健康的最後一道防線，使用錯誤可能比不使用的結果更為嚴重，因此，雇主應依工作環境危害特性，提供勞工合適的呼吸防護具，同時也要進行密合度測試，以確認呼吸防護具能與勞工臉部密合，避免有害物質自縫隙經口鼻進入體內而造成傷害。

另外，勞動部說，為鼓勵中小企業能主動落實執行職場呼吸防護計畫，舉凡購買呼吸防護具及密合度測試檢測設備，或是委託第三方專業團體實施呼吸防護具密合度測試的檢測服務費，也都新增納入本次修正後的補助範圍。

勞動部更提到，本年度改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助工作，受理申請期限至10月20日止，工作環境改善類最高補助50萬元、個人防護具以5萬元為限，職場勞工身心健康促進活動或措施類為15萬元；有特殊需求，事前報經勞動部職安署審核同意者，還可再提高補助金額，籲請中小企業多加善用政府補助資源，踴躍申請相關補助，如有意願，請洽職安署委託之勞工健康服務中心諮詢或提供臨場輔導。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
徐永明80萬交保原因曝光！　法官揭6大關鍵理由
快訊／買手搖飲中大獎！5-6月16張千萬發票明細全公布
獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診　嚴重副作用會痙攣昏迷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

單利、複利差在哪？她曝關鍵在「累積」　列舉3生活例子超好懂

群創第2季虧損收斂　上半年每股虧損1.04元

投資人常犯的「6種錯誤」！用運氣賺的錢　會靠實力全部賠回去

買券人想獨吞15億？台新法金部主管認了：得主在協調中

環球晶Q2每股賺7.81元「攀升近4季以來新高」　上半年每股盈餘14.42元

超幸運！只花2元影印　就中統一發票200萬元大獎

剛出社會就跌進去　3大「金錢陷阱」讓收入變敵人：還以為變好野

買2杯手搖飲料就中大獎！5-6月16張千萬發票明細全公布

彭博評台積電吃Intel訂單沒用　分析師郭哲榮怒槓「邏輯不通」！

台股12000點之上 　京城銀董座戴誠志：台灣人應該得到的

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

單利、複利差在哪？她曝關鍵在「累積」　列舉3生活例子超好懂

群創第2季虧損收斂　上半年每股虧損1.04元

投資人常犯的「6種錯誤」！用運氣賺的錢　會靠實力全部賠回去

買券人想獨吞15億？台新法金部主管認了：得主在協調中

環球晶Q2每股賺7.81元「攀升近4季以來新高」　上半年每股盈餘14.42元

超幸運！只花2元影印　就中統一發票200萬元大獎

剛出社會就跌進去　3大「金錢陷阱」讓收入變敵人：還以為變好野

買2杯手搖飲料就中大獎！5-6月16張千萬發票明細全公布

彭博評台積電吃Intel訂單沒用　分析師郭哲榮怒槓「邏輯不通」！

台股12000點之上 　京城銀董座戴誠志：台灣人應該得到的

「涉收賄2千萬」蘇震清、余學洋都不認罪！　遭羈押禁見理由曝

由台灣團隊打造集強大優勢於一身　Google宣布Pixel 4a於9月10日在台上市

要更改iOS預設程式的再等等！　預計新功能將於秋季與iPhone 12共同推出

郭彥均曝羅霈穎「生前暖心舉動」　不捨嘆：她是很直接、很棒的人

單利、複利差在哪？她曝關鍵在「累積」　列舉3生活例子超好懂

通勤＆兜風都行！女賽車手試駕HONDA「X-ADV」跨界速克達

玉木宏爆當爸！　小6歲愛妻秘密生娃…疫情期停工「拼做人」

颱風遠離綠島港口爆人潮急返台　遊客島民爭搭船吵起來！客輪加班疏運

中職／悍將棒球夏令營　班主任陳金鋒開訓喊話：享受棒球！

《爐石戰記》台韓全明星對抗賽週末火熱開打　三大看點不能錯過

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

財經熱門新聞

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

台新員工中15.9億威力彩？台彩：尚未領獎

買2杯手搖飲料就中大獎！5-6月16張千萬發票明細全公布

3、4月期200萬發票得主　剩3張未兌領

勞退新制基金6月賺回4百多億　但每位勞工退休帳戶今年來仍倒賠

即／總裁李世聰驚傳住院　龍巖正式回應

5、6月期發票千萬大獎　中獎張數16張

分析師預告台積電396.5元將止跌　從「一五法則」看出台股進場買點！

三大名師推薦熱門潛力股！網通、半導體設備、綠能...6檔股票報你知

行動支付只要1張「懶人神卡」！

200萬all in玉山金　網曝另解：肉更多

還在買希望？錢花在「5種地方」反而更窮

年薪破百萬「看地點、行業」！

投資專家：資金持續流向投資級債

更多熱門

相關新聞

續創疫情以來新高！　製造業1.7萬人放無薪假

續創疫情以來新高！　製造業1.7萬人放無薪假

勞動部今（3）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到1,122家，實施人數27,085人。跟上期公布的數據相比之下，本次新增73家，人數新增1,877人。其中製造業人數與家數持續增加，再度刷新自疫情以來的新高。

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

7月零颱？辛樂克明生成機會大

7月零颱？辛樂克明生成機會大

勞長許銘春訪視台積電南科廠　呼籲應防止勞工遇到熱危害

勞長許銘春訪視台積電南科廠　呼籲應防止勞工遇到熱危害

暑期工讀也同享勞基法保障　勞動部呼籲雇主切勿觸法

暑期工讀也同享勞基法保障　勞動部呼籲雇主切勿觸法

關鍵字：

勞動部高溫熱傷害

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面