勞動部擴大高溫危害預防　僱主幫忙買風扇衣「最高可補貼50萬」

▲勞動部擴大高溫危害預防，雇主最高可申請50萬元補貼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（4）日公布「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」中指出，新增呼吸防護及高氣溫戶外作業危害預防之設施或器具，企業若改善勞工工作環境可得到最高50萬元補助，受理申請期限至10月20日止。

勞動部表示，近年因全球氣候異常變化，高氣溫頻率及持續期間愈來愈長，為維護戶外工作者健康，職業安全衛生法令已規定雇主應視天候狀況採取危害預防措施，舉例來說，可透過降低環境或體表溫度等方式來避免高氣溫造成的熱傷害，如使用遮陽裝置、灑水降溫設備或穿著冰背心，而這些設施或器具，中小企業雇主都可以申請補助。

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勞動部說，「職業安全衛生設施規則」第277條之1所公告之「呼吸防護計畫及採行措施指引」，自109年7月1日施行，其中考量呼吸防護具是保護勞工健康的最後一道防線，使用錯誤可能比不使用的結果更為嚴重，因此，雇主應依工作環境危害特性，提供勞工合適的呼吸防護具，同時也要進行密合度測試，以確認呼吸防護具能與勞工臉部密合，避免有害物質自縫隙經口鼻進入體內而造成傷害。

另外，勞動部說，為鼓勵中小企業能主動落實執行職場呼吸防護計畫，舉凡購買呼吸防護具及密合度測試檢測設備，或是委託第三方專業團體實施呼吸防護具密合度測試的檢測服務費，也都新增納入本次修正後的補助範圍。

勞動部更提到，本年度改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助工作，受理申請期限至10月20日止，工作環境改善類最高補助50萬元、個人防護具以5萬元為限，職場勞工身心健康促進活動或措施類為15萬元；有特殊需求，事前報經勞動部職安署審核同意者，還可再提高補助金額，籲請中小企業多加善用政府補助資源，踴躍申請相關補助，如有意願，請洽職安署委託之勞工健康服務中心諮詢或提供臨場輔導。