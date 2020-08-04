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「等企業關門就來不及救了！」工總秘書長蔡練生呼籲　政府紓困3.0加快加大

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▲▼工總秘書長蔡練生籲政府紓困救製造業要快 。（圖／記者吳佳穎攝）

▲工總秘書長蔡練生籲政府紓困救製造業要快 。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎 / 台北報導

針對政府紓困3.0規劃，中華民國全國工業總會秘書長蔡練生今天（4日）表示：「救製造業要快！」籲政府加大紓困力道，不然等企業關門，要救就來不及了。

針對目前全球新冠肺炎（covid-19）疫情不確定，台灣雖有適度控制，但也出現蠢蠢欲動跡象。蔡練生憂心地說，目前全球已超過1800多萬人感染、還在增加。台灣是貿易出口依存度高的國家，當海外市場疫情嚴重、購賣力銳減，必然影響台灣的出口和經濟活動。

請繼續往下閱讀...

他說：「上半年疫情重災區是內需產業，包括餐廳、旅遊、百貨、遊覽車等，但隨著時間過去，國內疫情舒緩，有爆發性旅遊和消費，餐廳又開業了、生意也不錯；但就製造業來說，下半年可能會很慘。」

國外疫情嚴重，影響到製造業接單，台灣的產業鏈都因為國外下游市場萎縮陷困境。

蔡練生呼籲，政府紓困的力道要加強，「行政院最近推出紓困3.0，提出2100億元，但事實上扣掉原先已經透支的3倍券，其他的各種釋出，真正用在製造業紓困的金額可能不大，估算只有800多億而已。」

他希望政府要加快、加大對製造業的紓困。若速度太慢，等企業關門了，再救都救不回來。企業跟勞工息息相關，一旦企業關門或減產，就會造成勞工失業、放無薪假，目前失業的狀況已在增加。

他說，政府過去的紓困，包括針對薪資約40%補貼，還有業績低於去年同期50%的，可按勞工數來給予營運資金的補貼。另外，降低企業的負擔，像水電、租稅、貸款期間延長、貸款額度增加等，都是企業所需、政府可用的策略。

蔡練生強調：「但都要盡快！」，現在雖然行政院通過了，但案子要等到8月中，立法院的臨時會期開會才有機會通過，在還沒通過前，製造業有一段辛苦期要走。

但蔡練生也坦言，紓困的關鍵在於政府還「有沒有銀彈」。其實所有傳統產業都很急，因為這次的疫情衝擊太全面了，不是個別產業、個別企業的問題。全球遭遇重創，國外下游市場牽連台灣上游市場，環環相扣，像工具機，因為下游市場萎縮、不增加設備採購，也是砍單情況嚴重。

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