宏達電獲得ARVI亞洲獨家代理權3年　VR密室逃脫搶攻中國大陸、印度市場

▲HTC企業解決方案副總李文材。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（4）日宣布，獲得VR遊戲開發商ARVI的亞洲獨家代理權，攜手搶攻全球娛樂場域(location-based entertainment, LBE)的VR密室逃脫遊戲，並預計首波將從中國大陸、印度、台灣與阿拉伯海灣國家開始著手，進而拓展至全球。

HTC企業解決方案副總李文材表示，ARVI主要開發VR遊戲內容，宏達電與ARVI從去年10月開始合作，這次正式獲得VR密室逃脫遊戲的亞洲獨家代理權3年，首波將共同搶攻中國、印度、台灣與阿拉伯海灣國家的娛樂場域商機。

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李文材指出，目前在VIVELAND的VR虛擬實境樂園中，最受歡迎的是ARVI VR所推出的VR密室逃脫遊戲，像是《拆解核危機(Mission Sigma)》、《消失的聖誕禮物(Christmas)》、《恐懼聖所(Sanctum)》、《賽博叛客(Cyberpunk)》及《越獄逃生 (The Prison)》等。

李文材說明，VR密室逃脫擁有使用空間小、裝潢成本低、遊戲內容多元、吸引消費者回流等特點，因此以中國大陸市場舉例，當地擁有超過一萬家的傳統密室逃脫工作室，協助導入VR密室逃脫遊戲的市場商機龐大，首波已與當地知名VR連鎖店合作，預計8月底會有15~20家導入。

李文材補充，目前主要是遊戲內容授權合作，首波預計的還有印度、台灣、阿拉伯海灣國家市場，以台灣來說，預計尋找傳統密室逃脫、VR樂園、飯店、度假村合作，接著第二波將往埃及、香港、印尼、澳門、馬來西亞、菲律賓、南非、新加坡、泰國、土耳其及越南等地推進。

李文材強調，ARVI VR所製作的VR密室逃脫遊戲融入許多團體遊戲的設計元素，玩家們必須組隊齊力合作解開各式各樣的謎題以找到離開密室的路，而ARVI VR至今已與宏達電合作超過10款VR密室逃脫遊戲，並預計未來每3個月就會推出至少2款的全新遊戲內容。