深夜4人持刀闖入家中！　男主人目睹鬥牛犬「肉身擋刀」幫他擊退搶匪

▲男主人十分感謝愛犬幫忙抵擋搶匪。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名男屋主從睡夢中被驚醒,意外發現家中闖進4名持刀搶匪,而挺身對抗他們的竟然是所養的2條鬥牛犬。從監視器畫面可看到,持著刀的搶匪正在與狗狗對峙,然而牠們為了護主竟然毫無畏懼,即使夥伴被砍仍繼續抵抗,最後成功讓對方知難而退。

事件發生在上月30日深夜,36歲男子戴維斯(David Davis)表示,當晚他與未婚妻伯恩(Jenna Byrne)以及3名女兒在家中睡覺,後來被外面噪音吵醒,醒來發現4名持刀歹徒想要闖入屋內,正當他急著報警並保護家人安全時,所養的7歲斯塔福郡鬥牛梗(Staffordshire bull terrier)梅西(Macey),與3歲法國鬥牛犬(French bulldog)布魯斯(Bruce),竟然擋在車道上英勇抵抗搶匪。

監視紀錄器畫面顯示,4名持刀男子站在戴維斯的屋外,還不時望向窗戶觀察屋內情況,後來便來到門前想要破門而入,只見他們正在踢門時,梅西與布魯斯突然衝到他們面前,其中1名搶匪揮刀砍向布魯斯,幸好梅西見狀立即反擊,最後順利把4人嚇跑。

戴維斯表示,「梅西是我們的英雄,我以前曾好奇過如果我們遭到攻擊牠會怎麼做,沒想到牠竟然直接衝上去,那天晚上絕對是牠拯救了我們一家人的性命」,而身受一刀的布魯斯送醫治療後已經沒事,雖然女兒們因為被嚇到,後來晚上不太敢單獨入睡,不過多虧了梅西,家裡只有前門還有一些玻璃受到毀損,全家幸運逃過一劫。

