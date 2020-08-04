蘋果砸近30億收購新創公司Mobeewave　iPhone可作為收支付款工具！

▲蘋果砸1億美元收購新創公司Mobeewave。圖為蘋果總部。（圖／新竹市政府提供）

記者林鼎閎／綜合報導

蘋果買下加拿大的新創公司 Mobeewave，該公司創建了一個系統，使購物者可以在另一台手機上點擊信用卡或智慧型手機來處理付款。 該功能可以使iPhone無需額外的設備即可用作收支付工具。據稱收購金額約 1 億美元（約合新台幣29.4億元）。

根據《macrumors》報導，Mobeewave 提供的服務可以讓店家或一般人在自己的手機機身背面，近距離感應信用卡或他人行動裝置以獲得款項，這項服務需要透過專屬 App 結合 NFC 技術。例如店家可在專屬的App 上輸入付款金額，並以客戶的信用卡靠近手機機身背面，款項則會轉到 App 帳號中。

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整合 Mobeewave 的技術後，讓iPhone 的用戶無須藉助其他的硬體配件即可向對方收款，這將使蘋果更直接地與另一公司 Square 競爭。Square公司製造的硬體設備可以支援iPhone用戶接受信用卡和現金卡付款。

三星去年也曾與 Mobeewave 合作，讓三星手機使用該公司的技術。根據 PitchBook 網站的數據顯示，三星的風險投資部門是這家新創公司的投資者，籌資超過 2,000 萬美元（約合新台幣 5.9億元）。

目前蘋果保留這個團隊，這家新創公司有數十名員工，仍繼續於公司的所在地蒙特婁（Montreal）工作，另外蘋果公司以典型的聲明確認了這次的收購，「我們不時收購規模較小的技術公司，且通常不討論我們的目的或計劃。」