投資人搶買00878 ETF！　分析師比出2關鍵：0056更具優勢

▲李永年認為，當前環境對00878較為不利。（圖／翻攝自YouTube／理財不能等）

記者王曉敏／綜合報導

國泰永續高股息ETF（00878）近期已成為熱搜標的，不過分析師李永年提醒，由於00878的成分股內有7檔是金融股，與同樣是追蹤30檔股票、追求高股息的元大高股息ETF（0056）相比，短期環境對00878來說較為不利。

市場波動大，高股息商品幾乎成了國人瘋搶的投資商品，其中也包括甫於上個月掛牌開賣的00878。有不少投資人好奇，究竟投資哪一檔「更賺」？對此，李永年認為「真的很難去比」，因0056此前已有一段歷史，較容易回過頭去追蹤、比較，但00878才剛掛牌，「它沒有歷史，所以沒有辦法去比。」

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李永年指出，真正要比的是這兩檔ETF何者更適合做存股、何者可以讓投資人拿到較高的殖利率或能賺到更高的價差。

0056與00878同樣追蹤了30檔股票，但兩者成分股中僅有13檔左右相同，進一步比較可以發現，0056的選股較為年輕、有活力，而00878的組成則大部分都是老臣持重的股票。李永年表示，若股市在走一個多頭格局時，0056賺到價差的機會更大，但換句話說，若股市下行，0056的跌幅也可能會比較深。

▲00878成分股。（圖／翻攝自YouTube／理財不能等）

此前，李永年曾在《雲端最有錢》節目中分析，受到疫情影響，中小企業可能將面臨一波倒閉潮，屆時對金融業將造成一些衝擊，因此不建議投資人2、3年內買金融股當作存股。而00878的成分股內有7檔為金融股，包括兆豐金、國泰金、富邦金、中信金等，而短期內的環境對金融股不太有利，因此從這方面來看，0056可能較佔優勢一點。

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