台灣康匠打造「口罩微型一貫廠」　赴泰設廠正式進軍國際

▲台灣康匠為「台灣口罩國家隊」一員。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

口罩大廠台灣康匠今（4）日宣布，結合上、中、下游生產鏈，創立「口罩微型一貫廠」概念，從今年6月起，將台灣口罩國家隊的成功經驗，以商業合作的模式複製到其他國家，目前確定前往泰國設廠，而美國、印尼也正積極接洽，未來將提供關鍵技術輔導廠商突破瓶頸，以製造出合格的口罩。

康匠總經理陳勇志表示，台灣口罩國家隊在新冠肺炎疫情中，成功地在短時間突破產能限制，供應台灣及國際需求，成為全球最佳防疫楷模，台灣康匠扮演著關鍵力量，創下25%的最高產能紀錄，成為台灣第一的口罩公司。

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陳勇志指出，現在全球疫情仍然嚴峻，因此希望將台灣口罩國家隊的成功經驗，以整體解決方案(total solution)，從原料取得、各材料生產設備、口罩組合生產、品保測試確認合格等，結合上、中、下游生產鏈，打造「口罩微型一貫廠」複製到其他國家。

陳勇志分享，疫情期間，台灣康匠接獲許多來自國、內外有興趣投資口罩生產的廠商，並發現部分廠商投資設備，但在生產環節遭遇瓶頸，或是有口罩業的初始者，對於投資規模、市場需求不知如何評估，因此台灣康匠陸續修正「口罩微型一貫廠」的模組，以因應國際市場的需求。

陳勇志說明，「口罩微型一貫廠」有生產鏈極微化的特點，以專業實作的產業鏈經驗，將關鍵設備縮小50%規模，規劃出最小規模的設備機具、廠房設備等，每日可生產供應20~60萬片的口罩量，更可依照廠商需求提供更高產能至200萬片的模組。

陳勇志補充，協助廠商投資規模極小化，以低門檻就可投資整個一貫廠生產鏈的規模設計，讓投資者輕鬆入門，並提供關鍵技術輔導，突破品質瓶頸，像是疫情讓許多國、內外業者前仆後繼的投資熔噴不織布廠，然而不少廠商擁有機具設備後卻遇到生產品質無法達標而卡關。

陳勇志強調，口罩關鍵原料就是中間層過濾材的熔噴不織布，嚴格來說是「醫療級靜電熔噴不織布」，其口罩細菌過濾效能BFE>95%，並須維持5年以上的效能，才是合格的過濾層，該技術在國際間已是頂尖技術。

陳勇志表示，一般的熔噴不織布廠，很難突破配方，高過濾效果(BFE 99%)以及靜電駐極技術的穩定性，生產出來的熔噴不織布，至多只能維持1～2年的合格效能，或效能達不到合格標準，而這些卡關的瓶頸，台灣康匠「口罩微型一貫廠」將輔導合作廠商達到品質標準。

陳勇志指出，協助廠商轉移經驗技術，主要是初始者最常遇到在機器適應布性時卡關，導致生產瓶頸問題，而缺乏材料屬性經驗判斷導致無法成功製造合格口罩等問題，台灣康匠將傳承經驗技術輔導，更提供環保可回收的創新專利全PP鼻線材質，以低廉的原料成本創造高品質的口罩。

陳勇志分享，「口罩微型一貫廠」可依照各國市場與廠商需求，提供「微型」、「經濟」、「標準」三個生產鏈模組，供投資者選擇，並將產線設備集中配置的微型一貫廠，帶來需多節約成本的利益，像是減少原料運輸的成本、節省包裝材料、人力成本等，並可減少碳足跡，帶來環保效益。

陳勇志強調，「口罩微型一貫廠」從建置到到生產約耗時7個月，偕同台灣康匠關係企業兆羿公司、松勝公司及昌育公司，進行產業間的垂直整合，直接取得關鍵原料，以協助廠商自主生產口罩，讓台灣的頂尖技術與成功經驗走向國際。