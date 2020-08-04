涉貪西班牙國王流亡海外　兒子放棄遺產繼承權挽形象

▲涉貪西班牙前國王卡洛斯一世昨日宣布流亡海外。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

西班牙王室3日宣布，捲入財政醜聞的前任國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）已流亡海外，但沒有透露其去向。在寫給兒子、現任國王菲利普六世（Felipe VI）的信中，卡洛斯一世表示，他過往私生活的某些事件引起了公眾關注，為了不想讓兒子為難才做出此決定，未來若有需要，他願接受檢調訊問。

札蘇拉宮（Zarzuela palace）發表聲明表示，菲利普六世已向其父親表達了「他衷心的敬意」。

卡洛斯一世曾引領西班牙從專制統治過渡到民主制度，在1977年西班牙舉行40年來第一次選舉時，更獲讚為新民主國家的國王，深受擁戴。不料，晚年的卡洛斯一世因頻頻外遇與財務醜聞而形象蒙塵，最終於2014年宣布退位。

今年3月，瑞士《日內瓦論壇報》（Tribune de Geneve）報導，卡洛斯一世在2008年收受已故沙烏地阿拉伯國王阿布杜拉（Abdullah of Saudi Arabia）贈予1億美元。隨後，西班牙最高法院展開調查，而瑞士檢方也著手調查上述1億美元是否跟沙國2011年授予西班牙聯合財團建造連接麥加、麥地那2聖地間高鐵的70億歐元合約有關。

為了拯救王室形象，菲利普六世已放棄父親的個人遺產繼承權。同時，王室也停止發放對卡洛斯一世每年194,000歐元（約新台幣670萬元）的補助金。西班牙最高法院曾指出，卡洛斯一世在退位即失去了對起訴的豁免權，西班牙政府也表示「正義對所有人都平等」，將不會干預對前國王的調查。

►Kiehl’s契爾氏超人氣金盞花化妝水！超快閃特賣