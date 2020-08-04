　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

涉貪西班牙國王流亡海外　兒子放棄遺產繼承權挽形象

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

0

▲涉貪西班牙前國王卡洛斯一世昨日宣布流亡海外。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

西班牙王室3日宣布，捲入財政醜聞的前任國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）已流亡海外，但沒有透露其去向。在寫給兒子、現任國王菲利普六世（Felipe VI）的信中，卡洛斯一世表示，他過往私生活的某些事件引起了公眾關注，為了不想讓兒子為難才做出此決定，未來若有需要，他願接受檢調訊問。

札蘇拉宮（Zarzuela palace）發表聲明表示，菲利普六世已向其父親表達了「他衷心的敬意」。

卡洛斯一世曾引領西班牙從專制統治過渡到民主制度，在1977年西班牙舉行40年來第一次選舉時，更獲讚為新民主國家的國王，深受擁戴。不料，晚年的卡洛斯一世因頻頻外遇與財務醜聞而形象蒙塵，最終於2014年宣布退位。

今年3月，瑞士《日內瓦論壇報》（Tribune de Geneve）報導，卡洛斯一世在2008年收受已故沙烏地阿拉伯國王阿布杜拉（Abdullah of Saudi Arabia）贈予1億美元。隨後，西班牙最高法院展開調查，而瑞士檢方也著手調查上述1億美元是否跟沙國2011年授予西班牙聯合財團建造連接麥加、麥地那2聖地間高鐵的70億歐元合約有關。

為了拯救王室形象，菲利普六世已放棄父親的個人遺產繼承權。同時，王室也停止發放對卡洛斯一世每年194,000歐元（約新台幣670萬元）的補助金。西班牙最高法院曾指出，卡洛斯一世在退位即失去了對起訴的豁免權，西班牙政府也表示「正義對所有人都平等」，將不會干預對前國王的調查。

►Kiehl’s契爾氏超人氣金盞花化妝水！超快閃特賣

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
羅霈穎床頭擺「意妥明」！醫曝驚人關聯...和10幾年前案有關
21歲警器捐完成　重機、車隊護送回分局！樹林警列隊致敬送別
快訊／「斷開鎖鏈」牧師郭美江驚傳癌逝！教友哀悼
2020年多位名人陸續過世　命理專家曝：下半年悲劇仍會上演
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

動漫迷朝聖地標沒了！東京秋葉原地標「SEGA秋葉原2號館」8/30結束營業

怕有下一個唐娟？美國擬驅逐三千名「解放軍校背景」陸研究生

涉貪西班牙國王流亡海外　兒子放棄遺產繼承權挽形象

臉丟大了！韓國政府急召「摸翹臀」外交官回國　惱羞批紐總理：外交失格

【黃寶慧】慧眼看天下／龐培歐演講火力全開 舉民主大旗力抗中國大陸 吳崇涵：川普若再當選 美中關係恐更差

想給雇主聞「原味」！女傭把「口罩塞下體」...再若無其事放回去

他離奇蒸發…警認已遭毒手！5年後被發現「躲樹林隱居」驚曝逃走真相

動用特權為親信減刑　川普大膽越過尼克森都不敢越的紅線

歐巴馬力挺「百位」民主黨候選人！　誓言奪下兩院：國家未來取決於2020大選

瑞德西韋現「副作用」！南韓重症患者長蕁麻疹、肝指數飆高

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

動漫迷朝聖地標沒了！東京秋葉原地標「SEGA秋葉原2號館」8/30結束營業

怕有下一個唐娟？美國擬驅逐三千名「解放軍校背景」陸研究生

涉貪西班牙國王流亡海外　兒子放棄遺產繼承權挽形象

臉丟大了！韓國政府急召「摸翹臀」外交官回國　惱羞批紐總理：外交失格

【黃寶慧】慧眼看天下／龐培歐演講火力全開 舉民主大旗力抗中國大陸 吳崇涵：川普若再當選 美中關係恐更差

想給雇主聞「原味」！女傭把「口罩塞下體」...再若無其事放回去

他離奇蒸發…警認已遭毒手！5年後被發現「躲樹林隱居」驚曝逃走真相

動用特權為親信減刑　川普大膽越過尼克森都不敢越的紅線

歐巴馬力挺「百位」民主黨候選人！　誓言奪下兩院：國家未來取決於2020大選

瑞德西韋現「副作用」！南韓重症患者長蕁麻疹、肝指數飆高

牧德盃羽球賽8日116組隊開戰　周天成、王子維發聲力挺體優生

動漫迷朝聖地標沒了！東京秋葉原地標「SEGA秋葉原2號館」8/30結束營業

矮個這樣逆轉勝！專家曝長高「黃金3階段」必把握...蛋白質才是關鍵營養素

台通科技老闆涉吸金　家族台中4筆房產共1.27億淪法拍

狠愛演蛇丸沉默3天發聲了！　難過揭「為錢跟團隊鬧翻」真相：我只想跟朋友一起拼

這2種「吉利樹」最適合客廳！淨化空氣還聚財…擺好一秒就拍IG大片

「斷開鎖鏈！」郭美江佈道7大金句成追憶...影片點閱曾破300萬

桃園全國首創樂齡健身房　運用AI技術讓老的健康有尊嚴

森美術館呈現六大戰後藝術家：草間彌生、村上隆、「物派」李禹煥

今年夏天全台4大必看夜間水舞秀！爆破噴泉+40米水柱　還有國際級水上百老匯

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

國際熱門新聞

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

她大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆

超強運！他連挖3塊超巨稀寶爽賺億元

黎巴嫩因新冠疫情面臨亡國命運！

自己印支票　他成功開走保時捷

全村集資中300億！唯獨沒揪他超邊緣

新冠病毒起源　譚德塞：初步調查完成

週刊爆料「安倍吐血」　日本官方回應了

即／法國宣布　停止香港引渡協議

我要洩了！北韓「不先說」爽開水閘　6人溺斃

4持刀搶匪闖入家中　鬥牛犬肉身護主

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

更多熱門

相關新聞

不斷更新／「立委集體收賄醜聞」一次看

不斷更新／「立委集體收賄醜聞」一次看

震驚各界的立委集體收賄案，全案經檢方調、法院裁定後，立委陳唐山、趙正宇分別於2日晚間，以50萬元、100萬元交保，趙正宇辦公室主任林家騏裁定羈押。另外，法院4日裁定，除了前立委徐永明以80萬元交保以外，另外7人則遭羈押禁見。全案重要關鍵被告，目前累共3人交保、8人羈押禁見。

李恆隆：付立委2870萬　徐永明拒絕「暫不需要」

李恆隆：付立委2870萬　徐永明拒絕「暫不需要」

魔術贏球慘痛　艾薩克坐輪椅傷退

魔術贏球慘痛　艾薩克坐輪椅傷退

立委集體收賄「10聲押」！羈押庭最快1400開

立委集體收賄「10聲押」！羈押庭最快1400開

陳超明、廖國棟涉賄　國民黨：羈押就停權

陳超明、廖國棟涉賄　國民黨：羈押就停權

關鍵字：

西班牙國王流亡貪污Juan Carlos I

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面