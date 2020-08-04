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Apple穩坐平板市佔龍頭地位　第二季銷售1,430萬台iPad！

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▲▼蘋果第二季銷售1,430萬台iPad。（圖／取自YouTube／Apple）

▲蘋果第二季銷售1,430萬台iPad。（圖／取自YouTube／Apple）

記者林鼎閎／綜合報導

根據外媒Canalys 分析，蘋果iPad在全球第2季銷量高達1430萬台，相較於去年的1190萬台，年增19.8%，保住平板市佔第一的地位。

蘋果第2季的主要獲利是來自ipad的高銷量，受惠於在家工作以及遠端上課的情況。此外，蘋果並沒有提供iPad銷量或型號的實際數字，但本季它為蘋果貢獻了65億美金的營收。

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蘋果拿下平板市場的寶座已經很久了，在2020年第2季還達到了38%的市佔率。三星則是第二大的平板供應商，本季的銷量是7百萬台。其次是其次是華為，亞馬遜和聯想，分別出貨了470萬，320萬和280萬台。

另外2020年第2季，全球平板電腦整體市場增長了26％，出貨量達到3750萬台。 Canalys將其歸功於遠程工作。

平板電腦是個人電腦市場的一部分，由於消費者和企業希望負擔得起的基本計算能力和更大的屏幕，以方便遠程工作學習和休閒，因此提升了2020年第2季的需求。 同時，各市場的零售商和運營商都在設備和數據方面提供了經濟激勵措施，以鼓勵購買平板電腦。

Canalys也提供了全球PC出貨量的數據。 考慮到Mac和iPad的合併銷售，蘋果在本季度售出了1,960萬台，市佔率為17.7％，僅次於聯想的2020萬台，超過了惠普和戴爾的1800萬台和1200萬台。

蘋果的Mac收入也有所增長，帶來了7億美元的收入，比2019年第二季度售出的Mac的58億美元增加了12億美元。庫克表示「自大流行開始後不久，某些Mac（例如iMac）的出貨量就一直增長。蘋果正在努力使更多的iPad和Mac進入客戶手中，因此預計第四季度的銷售將持續增長。」

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