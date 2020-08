澳洲前副防長：澳軍應護台抵抗中國武力犯台

▲澳洲海軍2020年6月軍艦進行一系列演訓。(圖/翻攝自推特/Department of Defence)

文/中央社記者丘德真雪梨4日專電

澳洲前國防部副部長狄布今天發表文章指出,如果中國片面武力侵犯台灣,同時澳洲又沒有派兵支援美國護台,澳洲將會從此失去美國的保護。

狄布(Paul Dibb)今天在澳洲全國發行的大報「澳洲人報」(The Australian)發表評論文章,標題為「台灣攸關『美澳紐防衛公約』同盟存廢」(Taiwan could force us into an ANZUS-busting choice)。

他在文中指出,一旦中國片面武力侵犯台灣,且澳洲又未派兵護台,「美澳紐防衛公約」同盟將會瓦解;換言之,澳洲將會從此失去美國的保護。

狄布的論點集中在兩個假設的情況。首先,當中國在未被挑釁下出兵犯台,而美國又未派兵護台,美國在亞太地區的盟國難免分道揚鑣;後果之一是日本和南韓更會覺得國防必須靠自己,於是開始考慮擁有自己的核子武器。

其次是,當中國在未被挑釁下犯台,美國出兵反制,但澳洲卻不相挺,「美澳紐防衛公約」則可能從此變成一紙空文。

狄布提醒,「美澳紐防衛公約」條文中所涵蓋的保護範圍是「太平洋地區」;美國若在出兵護台時遭遇攻擊,澳洲就有義務相挺,因為在五眼聯盟當中,只有澳洲唯一負有國際條約義務,必須派兵支援在太平洋地區美軍的國家;倘若澳洲未出兵相助,將會視為背叛美國的舉動。

而紐西蘭是在1987年「紐西蘭無核區,裁軍和武器控制法案」(New Zealand Free Zone, Disarmament, and Arms Control Act)通過後,紐西蘭反對美國核子動力軍艦前往紐西蘭;隨後紐、美兩國之間取消「美澳紐防衛公約」關係。

狄布提到,他曾親耳聽過美國前總統小布希(George W. Bush)的副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)說:「如果在台灣海峽有美國海軍陣亡的話,我堅信你們澳洲人肯定會陪我們一同流血。」

狄布提醒,習近平從2012年就任中國國家主席以來,始終拒絕放棄武力犯台;習近平更視統一台灣為實現「中華民族偉大復興」的重要一步,並且揚言台灣問題不要留到下一代才來解決。

狄布分析,由於習近平對台灣的態度,再加上台灣民眾日益傾向本土認同;因此中國共產黨面對台灣問題的時間壓力已越來越緊迫。

狄布認為,中國受到疫情和美國的壓力內外夾擊下,習近平在未來數年內犯台的壓力將會越來越大。

狄布提到,美國政府近日已明確表示中國宣稱南海主權的做法是「完全非法」(completely unlawful);而美國國務卿蓬佩奧近日更指中國已威脅到「全世界自由民主的未來。

他提醒,蓬佩奧在抨擊中國政府時,明確地將中國人民和中國共產黨區分清楚,將批評的對象鎖定為中國共產黨;對於蓬佩奧的路線,澳洲政府「必須要審慎應對」。

狄布又指出,面對疫情肆虐,習近平並沒有因為忙於抗疫而忽略軍事方面,反而同時加強武力恫嚇印度、台灣和日本,並且一再宣示南海主權。

他認為,習近平可能會利用台海危機和民族意識來分散疫情下中國民眾的注意力。

狄布指出,台灣與澳洲兩者均是島國,人口相當,且同樣享有成熟的民主政治;協助捍衛台灣符合澳洲利益。他在文章結尾寫道:「如果覺得台灣不值得捍衛,那如何指望有人會協助捍衛澳洲呢?」

狄布目前是澳洲國立大學(ANU)榮譽教授;他曾於2019年8月出席於台北舉行的「凱達格蘭論壇:2019亞太安全對話」。