快訊／電信三雄皮繃緊點！台星5G資費最低399元起

▲台灣之星5G開台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

晚了電信三雄一個月的時間，台灣之星終於在今（4）日開台5G服務；在4G時代就有「市場破壞者」之稱的台灣之星，在進入5G世代後，依然維持一貫的調性，推出了5G月租399元起的超低價格。甚至還祭出了月租799元以上「用到5G才付錢」的服務。

台灣之星指出，隨著台灣5G已商轉超過1個月，根據調查顯示，只有3.5%的消費者願意現在申辦5G，其中資費高昂、手機貴又少、找不到5G訊號為影響意願的三大主因。

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▼台灣之星5G全系列資費表。（圖／台灣之星提供）

有鑑於市場回饋，台灣之星在5G開台之際正式推出，號稱可「全方位解決消費者痛點」的資費：

5G最低月租399元起：新申辦/攜碼/續約搭配手機/家電/購物金，最低月租399元起，即可輕鬆入手5G網路。

先辦門號、後領手機：考量現在5G手機選擇少，消費者凡申辦5G指定方案，月租599/799/999/1,199/1,399，即可在綁約期間隨時回來選擇搭配想要的5G手機。

「用到5G才付錢」、用再多也只要加200元：為避免消費者因5G初期涵蓋率相對不足，申辦5G資費花了錢卻用不到服務，首創沒用到5G收費與4G相同。

舉例來說，新申辦5G資費方案，選擇月租799元，可享終身4G不限速吃到飽，5G依用量以MB計費，最高加收200元，即享5G不限速吃到飽，還可0元帶走萬元手機。

▼台灣之星老客戶限定5G原約升級單門號資費表。（圖／台灣之星提供）

另外，針對還不符合續約資格的老客戶，也提供原約升級，輕鬆升級5G、原合約不延長，5G月租799元，每月免費60GB上網流量，再送4G終身不限速吃到飽；月租999元以上，享終身4G+5G不限速吃到飽。

慶祝台灣之星5G開台，現在申辦5G資費方案再享加碼限定優惠，月租799元以上，10/31前熱點分享量不限制，輕鬆暢享疾速5G。

同時，台灣之星也同步推出「最友善的5G預付卡」，挑戰市場最便宜，5G國人卡售價799元，內含流量60GB、國內通話費100元，網內/網外/市話費率每秒0.016元，一次滿足上網與通語的多元需求。

對於台灣之星4G預付卡的既有用戶，也可至全台直營門市辦理免費升級5G，若5G用了不喜歡，升級後仍可儲值4G產品。除前述外，考量目前消費者對5G網路品質仍多有疑慮，台灣之星即日起也全面開放消費者至全台實體/網路門市申辦業界最長「5G一個月免費試用」，體驗5G不限速上網吃到飽。