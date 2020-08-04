快訊／和運租車無法使用中油車隊卡　中油：尚未繳款所致「非遭駭客攻擊」！

▲和運通知中油車隊卡暫時無法使用。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳心怡／台北報導

和運租車今（4）日上午突然發出公告通知顧客，告知因中油車隊卡暫時無法使用，請iRent汽車用戶至台塑體系加油站加油，引起市場關注，擔心是否又是駭客攻擊導致。不過，台灣中油緊急清查後確認，車隊卡EBCS目前正常運作，經查是因和運昨日額度不足，中油開給緊急額度後，惟今日尚未繳款，已催請繳款，以利恢復加油。

記者也實地到中油興德加油站確認，現場並無異常，加油站員工表示，今天早上都可以正常使用。