產後發現老公是變態！　「每天強要3次」餵母乳也不放過...她淚訴：還幫兒子買春

▲女子婚後意外發現，枕邊人竟然是變態。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

一名俄羅斯人妻控訴蘇格蘭裔的丈夫非常變態，兒子出生之後每天都要求發生3次性關係，即使她在餵母乳時也滿腦子只有性愛，覺得自己宛如對方性奴，還發現對方會幫16歲兒子買春，讓她忍無可忍到法院訴請離婚。

英國《每日紀事報》報導，俄羅斯一名45歲女醫生近來在蘇格蘭最高法院控告丈夫，她表示，2011年在網路上結識住在杜拜的丈夫，被對方浪漫攻勢打動後閃電結婚，沒想到隔年生下兒子後卻是惡夢的開始，發現對方不但控制慾強，平時還常用言語侮辱她，而且性慾驚人每天都會逼她上床。

女子表示，丈夫還自稱是友善性侵犯，「每天就是不斷做愛，即使我在餵母乳，他腦中也只有性，我甚至都不能洗澡」，後來想要回鄉探望病重的母親也被拒絕，更發現對方竟然幫與前妻所生的16歲兒子買春。

女子婚後雖然還想繼續行醫但也被丈夫反對，而且也不能去從事任何工作，這樣苦悶的日子直到意外在對方車上發現保險套，以及一張25歲女子的照片，懷疑自己遭到背叛終於決定離婚。不過在法院上，丈夫也反控女子才是對性需索無度的人，而在信件中自稱「友善性侵犯」只是在和朋友開玩笑，法官最後決定採信女子說法判准離婚。

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