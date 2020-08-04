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台新員工包牌中15.9億威力彩？　台彩：目前還沒現身領獎

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▲▼威力彩,樂透,頭獎,開獎,彩券,彩券行。（圖／記者周宸亘攝）

▲威力彩上周開出史上最高頭獎31.2億元，獎落台北市及南投縣。（示意圖／記者周宸亘攝）

財經中心／綜合報導

威力彩上周開出史上最高頭獎31.2億元，獎落台北市大安區「彩盈寶彩券商行」及南投縣竹山鎮「大運發商行」，每人可分16.5億元。網路瘋傳台新銀行法金部門員工集資包牌拿下，一度傳出集體請辭，如今又傳出買彩券的同事想獨吞彩金。台彩對此表示，目前2注得主都尚未來領獎。

據了解，在中獎消息走漏後，台新銀行員工議論紛紛，一度流傳疑有中獎員工在辦公室的現場畫面，但知情人士表示，「那畫面剛好是有人在開獎隔天回來，大家去鬧他」，目前也尚未有集體請辭的情況，認為「真正中獎的人還在默默中」，直呼誰會在中獎後就馬上離職也太明顯。

請繼續往下閱讀...

台新銀行也再度回應，網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。隨後針對網路上各種傳聞，也不再多做評論。

威力彩上周開出史上最高頭獎31.2億元，共有2名幸運得主，每人可分15.62億元，其中北市得主包牌還對中其他獎項，累計總獎金為15.9億元，台灣彩券公司則說，目前2注得主都尚未來領獎。

台灣彩券公司也提及，由於頭獎超過500萬元，領獎前須先透過高額兌獎專線（0800-024-500）預約兌獎時間，以保障中獎人的隱私，專線服務時間為周一至周五早上9點至下午5點。

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