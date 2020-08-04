譚德塞：新冠肺炎沒有萬靈丹，且可能「永遠都不會有」 　

▲世衛組織官員也警告，隨著在美國和發展中國家新冠肺炎大流行的加劇，這種趨勢已無法回到「舊常態」。

實習記者任珈萱／綜合報導

新冠肺炎至今全球確診已達1千8百萬人、68萬人死亡。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，儘管大家都對疫苗寄予厚望，但目前沒有萬靈丹，而且「可能永遠都不會有」，他也勸誡各國，「要盡一切努力遏止新冠肺炎的傳播」。

綜合外媒報導，譚德塞在日內瓦總部舉行的新聞發布會上表示，許多疫苗正在後期試驗中，但是目前沒有靈丹妙藥，而且可能永遠不會有。公共衛生官員表示除非有疫苗，否則不會恢復到「正常」的水平。

▲公共衛生官員說，除非有疫苗，否則民眾無法恢復到「正常生活」。（圖／路透社）

根據世界衛生組織的數據，全世界正在開發150多種疫苗，其中有25個已經在臨床試驗中。公衛高級行政官員也表示，美國生技公司Moderna 和製藥龍頭輝瑞（Pfizer）上週都開始對候選疫苗進行三期試驗，已為「數百人」進行了疫苗接種。

據了解，譚德塞表示，世衛組織敦促各國政府和公民集中精力開展基礎防疫工作，例如有效隔離、保持社交距離、勤洗手和戴口罩，來防止疫情再次大爆發；新冠肺炎破壞了全球的正常生活，並引發了毀滅性的經濟危機。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據顯示，目前尚無FDA批准用于新冠肺炎病毒的藥物；且該病毒已感染全球超過1800萬人，68萬人死亡。