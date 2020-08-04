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「這國」因新冠疫情面臨亡國！幣值暴跌80%...美專家：最失敗國家

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▲▼ 黎巴嫩疫情。（圖／路透）

▲ 黎巴嫩因内政的失敗加上疫情的影響，正邁向亡國之路。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

黎巴嫩爆發前所未有的亡國危機！黎巴嫩因內政的失敗加上疫情，導致經濟崩潰，當地貨幣幣值不但暴跌80%，企業倒閉，貧窮和失業都以驚人的速度攀升，成千上萬民眾陷入貧困，引發國家有史以來最大的反政府抗議活動，使得黎巴嫩面臨國家瓦解的命運。華盛頓美國和平協會（US Institute of Peace）高級顧問雅庫比（Mona Yacoubian）根據現狀分析說，「黎巴嫩正迅速向最壞的情況發展，東地中海的失敗國家」。

根據《美聯社》報導，黎巴嫩深受新冠肺炎影響，除了大規模裁員、醫院面臨倒閉為威脅、超市和餐廳逐漸結束營業、金融機構崩潰、以及惡性通貨膨脹，導致國家正以驚人的速度朝著一個臨界點邁進。而黎巴嫩外交部長於3日辭職，並警告說，「缺乏遠見和醫院來實施結構改革，可能會變成一個『失敗的國家』」。

▲人們到加油站裝滿汽油，因為電源只提供20小時後，就會開始斷電，不過已經有很多加油站紛紛關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲人們到加油站裝滿汽油，因為電源只提供20小時，不過已經有很多加油站紛紛關閉。（圖／達志影像／美聯社）

卡內基主中東中心主任馬哈（Maha Yehia）表示，「長期支持黎巴嫩的支柱正在崩潰，包括自由業、旅游業、金融服務業、以及中產階級正在消亡，如果繼續任由自生自面，它可能在幾個月內就會達到無法滿足公民需求的地步，比如燃料、電力、互聯網、甚至是基本的食物。」

報導指出，黎巴嫩雖然向來處於動蕩中，但因疫情的影響，這次恐將無法得到外界的救助。據了解，黎巴嫩唯一的希望是「國際貨幣基金組織」（IMF）的求助計畫，但經過幾個月的談判還是毫無結果，而法國外交部長曾公開強調說，再採取可信的改革措施之前，不會提供任何的援助。再加上全世界都忙於自己的經濟危機，更不會有人願意幫助一個長期陷入腐敗的國家，這將導致黎巴嫩物資短缺的情況將極具惡化。

對於未來的走向，雅庫比表示，黎巴嫩危機可能引發許多難民流向歐洲，增加更多的動盪不穩定的拱形，考慮到其中的利害關係，美國不能忽視這一切，因為它正迅速向最壞的情況發展，「一個東地中海最失敗國家」。

▲街道上有許多抗議活動後的垃圾。（圖／達志影像／美聯社）

▲街道上有許多抗議活動後，留下的垃圾。（圖／達志影像／美聯社）

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