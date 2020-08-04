安碁資訊很會賺　上半年每股純益2.07元

▲安碁資訊經營團隊。（資料照／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

安碁資訊（6690）今（4）日公告，第2季稅後純益達1790.9萬元，季增12.31%，年增23.92%，每股純益1.1元；上半年稅後純益3385.5萬元，年增1.6%，每股純益2.07元。安碁資訊指出，下半年將持續拓展維運技術 (OT) 服務，並著重開發東南亞海外市場。

安碁資訊公告，第2季營收1.82億元，季增10.6%，年增20.76%；毛利率40.1%，季減0.15個百分點，年減1.03個百分點；營益率11.71%，季減0.08個百分點，年減0.81個百分點；稅後純益1790.9萬元，季增12.31%，年增23.92%，每股純益1.1元。

請繼續往下閱讀...

安碁資訊指出，今年上半年營收達3.47億元，年增27.65%；毛利率40.17%，年減2.22個百分點，營益率11.74%，年減1.06個百分點；稅後純益3385.5萬元，年增1.6%，每股純益2.07元。

安碁資訊表示，第2季營收貢獻主要來自資安平台建置服務，比去年同期成長112%，主要受惠於經濟部、交通部、水利署與能源局等機構，協助建置資訊分享與分析中心(Information Sharing and Analysis Center, ISAC)及資訊安全監控中心(Security Operation Center, SOC) 等大型專案。

展望下半年業務發展策略，安碁資訊指出，將持續擴展維運技術(Operation Technology, OT)的研究與測試，同步著手現有的OT專案，進行可行性分析，規劃佈署OT SOC的監控服務，未來納入7x24的嚴密監控。

安碁資訊強調，已經提供的OT檢測、OT資安健診及OT顧問服務，已陸續推廣至工業自動化的各產業領域，並結盟場域的防火牆、阻斷式攻擊等設備廠商，擴大OT安全維運的服務範圍，而在企業邁向5G智慧物聯網時代，工業4.0智能管理的同時，能夠降低企業營運中斷的風險。

海外布局的拓展策略，安碁資訊表示，仍以東南亞國家優先，目前已與泰國、印尼當地國際級夥伴合作，整合彼此資源，深化跨境經營、未來能夠建構資安產業生態圈，創造多贏成長契機，共同攜手佈建東南亞區域性資安聯盟。