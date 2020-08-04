總獎金超過11億！台彩新推2款刮刮樂　沒中別丟可抽萬元現金

▲台彩新推2款刮刮樂「台灣好棒」、「黃金連線」，總獎項超過254萬個，總獎金逾11億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（4）日推出2款刮刮樂，其中「台灣好棒」每張售價200元，頭獎100萬元有3個，另一款則為「黃金連線」每張售價200元，頭獎200萬元則有5個，2款刮刮樂總獎項超過254萬個，總獎金逾11億元。

台彩表示，這次推出的刮刮樂「台灣好棒」，票面採套票設計，共有紅、綠2款不同的票面，分別以一男一女雙手捧著「Taiwan」字樣的愛心比讚，代表大家對於守護台灣所付出的關懷與努力，共有3個頭獎100萬元，1,000元（含）以上獎項超過32萬個，是目前市面上刮刮樂同面額遊戲中個數最多的一款，總中獎率31.32%。

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至於遊戲玩法，台彩指出，以「對幸運號碼」搭配「一刮即中」，呼應遊戲主題只要刮出一個「讚」符號，即可獲得獎金1,000元，非常適合消費者入手嘗鮮，慶祝父親節時也可以買來向辛苦的老爸致謝比個讚。

同日上市的「黃金連線」是一款深受消費者喜愛的益智延長型遊戲，每張售價200元，共有5個頭獎200萬元，總中獎率31.01%，票面以層層堆疊的閃亮金條與金幣為設計，讓民眾在刮獎的過程中彷彿滿滿財運降臨，只要「您的號碼」出現在「黃金號碼」中，且有任5個號碼連成一直線、橫線、或對角線，即可依連線成功數得到對應獎金。

此外，為了回饋民眾支持並響應振興方案，特別舉辦「刮刮樂萬元現金週週抽」活動，即日起至10月11日只要在「台灣彩券APP」上成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，即可獲得抽萬元現金的機會，等於買一張刮刮樂即擁有雙重中獎機會。