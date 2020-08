馬斯克狂言「金字塔是外星人蓋的」…專家全怒！　埃及官方：歡迎您來走走

▲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

特斯拉、SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)日前在推特發文表示,「很明顯地金字塔就是由外星人蓋的。」結果此言一出引來各方熱議,就連埃及國際合作部部長瑪莎特都轉推這則貼文,希望馬斯克可以更了解金字塔的歷史,並親自邀情他到埃及走走。

▲馬斯克推特發文。(圖/翻攝自馬斯克推特)



馬斯克7月31日在推特發文指出,「很明顯地金字塔就是由外星人蓋的。」引發網路熱議,該推文被轉推超過8.7萬次,有54.8萬人按讚。不過許多專家批評,早就有許多考古研究證明,埃及金字塔就是由古埃及人建造。

考古學家哈瓦斯(Zahi Hawass)表示,馬斯克的說法完全是幻覺,「我發現了金字塔建造者的墳墓,它告訴所有人,建造金字塔的人都是埃及人。」

埃及國際合作部部長瑪莎特(Rania al-Mashat)也親自轉發這則貼文,並表示,「我很欽佩您的工作,誠摯邀請您與Space X一同探索金字塔建築的相關著作,也能實地走訪金字塔。馬斯克先生,我們等您。」

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you . @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4