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馬斯克狂言「金字塔是外星人蓋的」…專家全怒！　埃及官方：歡迎您來走走

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▲▼特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

特斯拉、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）日前在推特發文表示，「很明顯地金字塔就是由外星人蓋的。」結果此言一出引來各方熱議，就連埃及國際合作部部長瑪莎特都轉推這則貼文，希望馬斯克可以更了解金字塔的歷史，並親自邀情他到埃及走走。

▲▼馬斯克推特發文。（圖／翻攝自馬斯克推特）

▲馬斯克推特發文。（圖／翻攝自馬斯克推特）

馬斯克7月31日在推特發文指出，「很明顯地金字塔就是由外星人蓋的。」引發網路熱議，該推文被轉推超過8.7萬次，有54.8萬人按讚。不過許多專家批評，早就有許多考古研究證明，埃及金字塔就是由古埃及人建造。

考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）表示，馬斯克的說法完全是幻覺，「我發現了金字塔建造者的墳墓，它告訴所有人，建造金字塔的人都是埃及人。」

埃及國際合作部部長瑪莎特（Rania al-Mashat）也親自轉發這則貼文，並表示，「我很欽佩您的工作，誠摯邀請您與Space X一同探索金字塔建築的相關著作，也能實地走訪金字塔。馬斯克先生，我們等您。」

馬斯克隨後回覆貼文表示，「大金字塔是3800年來由人類打造的最高建築，整整3800年。」同時也轉貼BBC的報導指出，「這篇BBC的報導提供了如何做到的清楚摘要。」

科學家表示，有許多證據證明金字塔是由人類建造，至今仍無法肯定金字塔確切的建築模式，因為數以萬計的巨型石塊若無起重機幫助很難移動，這也助長了陰謀論滋生。目前埃及共出土約100多個金字塔，最著名的古夫大金字塔高達137公尺以上。

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