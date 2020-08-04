股神暴賺！巴菲特重押蘋果「股值飆3倍」　市價已達2.94兆元

▲巴菲特的波克夏公司投資蘋果，隨著市值翻3倍。（圖／取自免費圖庫Flickr）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果上週五公布財報亮眼，激勵股價飆漲10%、衝上425美元的驚人天價，成為全球市值最高的公司。而股神巴菲特自2016年開始收購蘋果股票，目前手上股票的總價值已經翻了3倍，超過1000億美元（約合新台幣2.94兆元）。

根據《BusinessInsider》報導，巴菲特執掌的波克夏公司於2016年至2018年間花了350億美元，收購2.5億股的蘋果股票。之後，巴菲特陸續賣出部分蘋果股份，最終擁有2.45億股，價值超過1000億美元。

請繼續往下閱讀...

蘋果在上週五公佈第三季財報亮眼，激勵股價上漲10%，至盤中歷史最高點425美元，公司市值超過1.8兆美元，成為全球市值最高的公司。先前由於新冠肺炎疫情，蘋果股價曾在3月跌至224美元，之後便陸續上漲80%以上。蘋果今年股價已增長42%，而巴菲特在過去七個月股票市值就增加300億美元。

波克夏公司投資組合中，蘋果是最主要的投資標的，美國銀行是第二大投資，價值250億美元。

波克夏公司市值目前約4760億美元，其中，蘋果公司的持股，就佔其中1/5以上。