　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他離奇蒸發…警認已遭毒手！5年後被發現「躲樹林隱居」驚曝逃走真相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲英國男子普厄瑟斯（Ricardas Puisys）於2015年9月離奇失蹤，被相關單位研判可能已經慘遭殺害，人間蒸發3年之後突然開設臉書帳號。（圖／翻攝自Facebook／Ricardas Puisys）

▲英國男子普厄瑟斯（Ricardas Puisys）於2015年9月離奇失蹤，被相關單位研判可能已經慘遭殺害，人間蒸發5年之後才被發現隱居樹林中。（圖／翻攝自Facebook／Ricardas Puisys）

記者吳美依／綜合外電報導

住在英國劍橋郡維茲比奇（Wisbech）的普厄瑟斯（Ricardas Puisys）於2015年某日下班後人間蒸發，2019年11月卻突然開設臉書帳號，不斷分享自拍，更新近況。警方原本以為他已經慘遭謀殺，發現此事立刻重啟調查，經過幾個月的努力，1日終於找到失蹤5年的男子。

立陶宛籍的普厄瑟斯是一名農場員工，2015年9月26日突然失蹤，最後一次被目擊是在距離住家20英里（大約32公里）之外查特里斯（Chatteris）的工作場所，他下班以後與一群同鄉聚在一起，此後就消聲匿跡。

警方發起大規模搜索與調查，一度逮捕一名嫌犯，卻因證據不足，將嫌犯無罪釋放，並研判被害人可能已經遭遇不測。但是，2019年11月卻突然有人使用普厄瑟斯的姓名註冊臉書帳號，向69名親友發出交友邀請，持續更新近況，促使相關單位再度展開尋人行動。

綜合BBC、《衛報》報導，重案小組3日證實已於1日尋獲普厄瑟斯。警官霍爾（Rob Hall）表示「在將近5年的時間裡，普厄瑟斯的消失完全是個謎團，直到我們6月底收到情報，才循線找到他」。

霍爾透露，同仁們沿著維茲比奇的哈克羅夫特路（Harecroft Road），走進一片樹林搜索，最後發現普厄瑟斯躲在一大片低矮樹叢裡生活，「隱藏地非常好……好一陣子沒跟其他人說話」。

警方認為，普厄瑟斯是因擔心自己的人身安全，才會選擇逃走。霍爾也指出，男子失蹤當晚與同鄉在一起，「確實有人擔心普厄瑟斯那晚會受到傷害……因為他成為某樁犯罪的受害者，先前也受到剝削，所以才會決定逃跑」。據悉，普厄瑟斯目前已經獲得保護，相關單位也正在進行調查。

►「被謀殺男」蒸發3年突然開設臉書帳號！　PO自拍照、加好友

►Kiehl’s契爾氏超人氣金盞花化妝水！超快閃特賣

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
羅霈穎重視養生卻有睡眠障礙！醫師點破「致命關鍵」
羅霈穎25坪豪華套房「根本精品專櫃」！只買1房1廳原因曝
羅霈穎「出道嫩照」曝光！　周遊保存40年不捨丟
首公開千萬發票寶藏地圖　大安區這條路中獎次數最多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「前徵用工」爭議發酵！南韓出售日企資產再邁一步　日不排除反制

川普喊封殺、微軟要收購　學者解答「TikTok在歐洲命運」

川普質疑「郵寄投票是詐欺」喊告內華達州　拜登批：赤裸裸的謊言！

快訊／中國代表團最快明早抵「索馬利蘭」　北京派出外交高官

拒媒體入場！共和黨全國代表大會「閉門提名川普」　部分流程網路直播

性奴自曝與安德魯王子「私人牧場狂歡2天」：按摩時把身體獻給他

川普放話封殺TikTok　62萬用戶1秒變心「改下載美國Byte」

港府延後立法會選舉1年　美國務卿憂「港人永遠無法再投票」

把14歲少年「拖下水生吞」！4.7米巨鱷剖肚　掏出破布殘肢

拜登顧問警告：繼香港之後　中國下一個目標是「台灣」

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

涉貪西班牙國王流亡海外　兒子放棄遺產繼承權挽形象

臉丟大了！韓國政府急召「摸翹臀」外交官回國　惱羞批紐總理：外交失格

【黃寶慧】慧眼看天下／龐培歐演講火力全開 舉民主大旗力抗中國大陸 吳崇涵：川普若再當選 美中關係恐更差

想給雇主聞「原味」！女傭把「口罩塞下體」...再若無其事放回去

他離奇蒸發…警認已遭毒手！5年後被發現「躲樹林隱居」驚曝逃走真相

動用特權為親信減刑　川普大膽越過尼克森都不敢越的紅線

歐巴馬力挺「百位」民主黨候選人！　誓言奪下兩院：國家未來取決於2020大選

瑞德西韋現「副作用」！南韓重症患者長蕁麻疹、肝指數飆高

產後發現老公是變態！　「每天強要3次」餵母乳也不放過...她淚訴：還幫兒子買春

「前徵用工」爭議發酵！南韓出售日企資產再邁一步　日不排除反制

桃園分署拍賣會電梯別墅不到千萬拍定　16年休旅車只要8000元

中職／李振昌、陳韻文下半季都砸鍋　丘總、餅總怎麼看？

涉貪西班牙國王流亡海外　兒子放棄遺產繼承權挽形象

柯文哲認證的東區羅姐！　羅霈穎「身價4億房產女王」收租就手軟

信義兒福「六塊基」命運大不同　B1-2地上權案二度流標

施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟　施明豪董事長捐贈獎學金

安聯人壽首創台灣保險業「業務管理工具」！效率收入翻倍　年底要組5000人業務大軍

13年前酒駕撞死人留陰影　林曉培新戲「車禍身亡」：是老天在跟我對話

李登輝追思會場移至室外　3天已逾7000人赴台北賓館悼念

獲選棒球名人堂　莊勝雄：棒球人生總算沒有白走一遭

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

她大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆

超強運！他連挖3塊超巨稀寶爽賺億元

黎巴嫩因新冠疫情面臨亡國命運！

自己印支票　他成功開走保時捷

全村集資中300億！唯獨沒揪他超邊緣

新冠病毒起源　譚德塞：初步調查完成

即／法國宣布　停止香港引渡協議

週刊爆料「安倍吐血」　日本官方回應了

我要洩了！北韓「不先說」爽開水閘　6人溺斃

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

4持刀搶匪闖入家中　鬥牛犬肉身護主

更多熱門

相關新聞

產後發現老公是變態　餵母乳也不放過

產後發現老公是變態　餵母乳也不放過

一名俄羅斯人妻控訴蘇格蘭裔的丈夫非常變態，兒子出生之後每天都要求發生3次性關係，即使她在餵母乳時也滿腦子只有性愛，覺得自己宛如對方性奴，還發現對方會幫16歲兒子買春，讓她忍無可忍到法院訴請離婚。

4持刀搶匪闖入家中　鬥牛犬肉身護主

4持刀搶匪闖入家中　鬥牛犬肉身護主

與男友吵架！正妹獨遊竟消失24天

與男友吵架！正妹獨遊竟消失24天

英國：TikTok總部遷至倫敦是「商業決定」

英國：TikTok總部遷至倫敦是「商業決定」

印度：士兵在喀什米爾失蹤　疑遭恐怖份子綁架

印度：士兵在喀什米爾失蹤　疑遭恐怖份子綁架

關鍵字：

英國失蹤

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面