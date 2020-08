他離奇蒸發…警認已遭毒手！5年後被發現「躲樹林隱居」驚曝逃走真相

▲英國男子普厄瑟斯(Ricardas Puisys)於2015年9月離奇失蹤,被相關單位研判可能已經慘遭殺害,人間蒸發5年之後才被發現隱居樹林中。(圖/翻攝自Facebook/Ricardas Puisys)

記者吳美依/綜合外電報導

住在英國劍橋郡維茲比奇(Wisbech)的普厄瑟斯(Ricardas Puisys)於2015年某日下班後人間蒸發,2019年11月卻突然開設臉書帳號,不斷分享自拍,更新近況。警方原本以為他已經慘遭謀殺,發現此事立刻重啟調查,經過幾個月的努力,1日終於找到失蹤5年的男子。

立陶宛籍的普厄瑟斯是一名農場員工,2015年9月26日突然失蹤,最後一次被目擊是在距離住家20英里(大約32公里)之外查特里斯(Chatteris)的工作場所,他下班以後與一群同鄉聚在一起,此後就消聲匿跡。

警方發起大規模搜索與調查,一度逮捕一名嫌犯,卻因證據不足,將嫌犯無罪釋放,並研判被害人可能已經遭遇不測。但是,2019年11月卻突然有人使用普厄瑟斯的姓名註冊臉書帳號,向69名親友發出交友邀請,持續更新近況,促使相關單位再度展開尋人行動。

Lithuanian man Ricardas Puisys found alive in Cambridgeshire having gone missing in 2015.



Ran away having been victim of crime & subject to exploitation.



Had hidden in undergrowth, not spoken to anyone for a long time. Sad & disturbing story. https://t.co/fUIPDtvjiP