連怎麼遞名片都不會！「日本郭台銘」痛批：現在大學生一無是處

▲永守重信有「日本郭台銘」之稱，以從不裁員著名。（圖／翻攝自微博／@t1shige）



實習記者劉雪兒／綜合報導

日本世界級電產（Nidec）的會長永守重信（ながもり しげのぶ）近日接受採訪時，表示自己已經錄許了超過9000名的國內大學畢業生，但他痛批剛出社會的年輕人連最基本的禮儀都不會說，直言「現在的學生一無是處」。內容播出之後，引發大批網友的不滿，認為他這種人就是造成社會老化的原因之一。

根據日媒Nifty報導，永守重信除了在節目上分享「經營法則」之外，也對各領域進行分析，當提及日本教育相關問題時，他卻直接回答說，「現在的大學生真的很不行，公司截至目前共錄取了超過9000名國內大學畢業的學生，結果全然不知道經營稅金是什麼，甚至連最基本的遞名片方式也一無所知」。

▲永守重信認為現在大學生，不會說英文就算了，連專業知識都不懂，甚至連遞名片的方法都不會。（圖／pixabay,pakutaso）

他認為大學教育必須要有所改革，甚至有過自己創校的念頭，讓這些年輕人在畢業之前，能學習更多電產和職場禮儀的基本技能。對此，網友對於他提出的「遞名片禮儀」感到無言，認為75歲的永守重信思想非常封建，而這也就是造成社會老化的原因之一。不過，也有人非常認同他說，大學生對於實際操作面來說，難與社會生活接軌。

永守重信是日本億萬富翁商人，也是世界上最大的硬盤和光驅微電機製造商日本電產（Nidec）的董事長兼首席執行官，有日本郭台銘之稱，以從不裁員著名，堅信員工的忠誠心和幹勁是企業的樑柱，即使在2008年雷曼風暴席捲日本，許多當地企業紛紛解聘裁員，但他不動如山，還因此被外界稱為是「鬼總裁」，而電產公司在精密小型電動機領域的市場佔有率位居世界首位。