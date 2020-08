以為流感卻被確診！　她送醫治療意外與「失散53年」妹妹重逢

▲沒想到因為疫情,意外讓失散多年的姊妹重逢。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國內布拉斯加州一對姊妹失散長達53年,姐姐近來罹患新冠肺炎送醫接受治療,意外與擔任藥物助理的妹妹重逢,原來2人是同父異母的姊妹,從小被分送給各自母親以及繼父撫養,驚喜表示「如果不是因為疫情,我們可能這輩子都不會碰到面」。

73歲女子克里彭(Doris Crippen)5月初出現流感症狀,感到全身無力只能臥床,獨居的她摔下床後,倒在地板上超過24小時後,才被趕來探望的兒子緊急送醫,結果意外發現確診新冠肺炎,後又被送到其他醫院接受專門治療,結果意外遇到在該醫院任職的妹妹波羅(Bev Boro)。

53歲的波羅在醫院擔任藥物助理長達22年,她表示當看到克里彭的名字時嚇了一跳,「當我看到她的名字時非常緊張,一直說,『天啊!一定是她!』,心臟一直狂跳」,並且2人已經長達半個世紀沒有見過面。

這對姊妹的父親一共結過3次婚,曾生下10名小孩,2人也是由不同的母親所生,當波羅6個月大時,因為當局判定她的父母不適合照顧小孩,而把她與另外3名兄弟姐妹送進寄養機構。

克里彭由於聽力不太好,波羅與她相認時在白板寫下父親的名字,2人因此成功相認感動流下眼淚。克里彭表示,自己從沒想過能找回失散姊妹,沒想到卻因為染疫因禍得福,「我現在非常地開心,我不敢相信能找到我的妹妹」。2人已經計畫與其他家庭成員碰面,並且希望還能再找到其他失散手足。

When Doris Crippen was hospitalized with covid-19, she suffered from a broken arm and other complications. But then she discovered one of her aides was her long-lost sister, and it made up for everything.

My latest piece for @washingtonposthttps://t.co/ugy6SUmhTl