以為流感卻被確診！　她送醫治療意外與「失散53年」妹妹重逢

▲沒想到因為疫情，意外讓失散多年的姊妹重逢。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國內布拉斯加州一對姊妹失散長達53年，姐姐近來罹患新冠肺炎送醫接受治療，意外與擔任藥物助理的妹妹重逢，原來2人是同父異母的姊妹，從小被分送給各自母親以及繼父撫養，驚喜表示「如果不是因為疫情，我們可能這輩子都不會碰到面」。

73歲女子克里彭(Doris Crippen)5月初出現流感症狀，感到全身無力只能臥床，獨居的她摔下床後，倒在地板上超過24小時後，才被趕來探望的兒子緊急送醫，結果意外發現確診新冠肺炎，後又被送到其他醫院接受專門治療，結果意外遇到在該醫院任職的妹妹波羅(Bev Boro)。

53歲的波羅在醫院擔任藥物助理長達22年，她表示當看到克里彭的名字時嚇了一跳，「當我看到她的名字時非常緊張，一直說，『天啊！一定是她！』，心臟一直狂跳」，並且2人已經長達半個世紀沒有見過面。

這對姊妹的父親一共結過3次婚，曾生下10名小孩，2人也是由不同的母親所生，當波羅6個月大時，因為當局判定她的父母不適合照顧小孩，而把她與另外3名兄弟姐妹送進寄養機構。

克里彭由於聽力不太好，波羅與她相認時在白板寫下父親的名字，2人因此成功相認感動流下眼淚。克里彭表示，自己從沒想過能找回失散姊妹，沒想到卻因為染疫因禍得福，「我現在非常地開心，我不敢相信能找到我的妹妹」。2人已經計畫與其他家庭成員碰面，並且希望還能再找到其他失散手足。

When Doris Crippen was hospitalized with covid-19, she suffered from a broken arm and other complications. But then she discovered one of her aides was her long-lost sister, and it made up for everything.

My latest piece for @washingtonposthttps://t.co/ugy6SUmhTl — Sydney Page (@sydneypage95) July 30, 2020

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