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三星傳考慮收購ARM股權3~5%　藉此降低特許權使用費！

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▲▼ 三星示意圖 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 三星有意收購ARM的3~5%的股份 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

外電報導，三星正在考慮收購ARM的3~5%的股份，藉此降低三星使用ARM架構生產晶片的特許權使用費。

所有的晶片設計廠，只要使用了ARM架構，就必須付出特許權使用費，因此，就算三星跳過Cortex來設計自己的CPU晶片，還是需要付給ARM使用費。因此，正在開發ARM的晶片的蘋果，也被傳聞有意收購ARM。

請繼續往下閱讀...

一些報導指稱，輝達正在談判收購ARM，但軟銀對ARM的估值是410億美元，輝達能否負擔這麼龐大的金額也讓市場產生懷疑。

從智慧型手機到洗衣機，隨處可見ARM架構的CPU， 而Apple，Nvidia和Samsung在該領域都存在一定程度的競爭，因此，如果他們嘗試購買100％的ARM，可能會受到阻礙。

這很可能是三星不試圖收購該公司，而是部分收購的原因，藉此向監管機構保證不會有任何反競爭行為。

先前三星在2012年以6.42億美元的價格收購了ASML 3％的股份，這種策略聯盟的效應非常好。這家荷蘭公司目前是世界上唯一生產用於Extreme UltraViolet（EUV）晶片的重要光刻設備的公司。

從那時起，三星一直與ASM保持良好關係，儘管三星在2016年出售了一半股份，目前僅持有ASM1.5％的股份。但三星在2020年第一季度還是佔ASML銷售額的29％，因為它一直在擴大EUV晶圓廠的產能。

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