年薪多少能養貓？平時開銷是塊小蛋糕　網苦笑「一次就10萬」：腎一顆就夠

▲貓咪的萌樣擄獲一票人的心。（圖／記者崔子柔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都希望能養狗、養貓來陪伴自己，如果想飼養寵物，最好還是先衡量自己的收入是否能負擔。一名網友日前就好奇詢問，如果養貓的話，每個月大約會花上多少錢、有沒有什麼必要花費、「年薪多少才能養貓？」貼文一出，立刻引發熱烈迴響，還釣出神人點出，「動物沒健保」就要先備足至少10萬元，以避免貓咪忽然生重病。

一名網友日前在PTT的Gossiping板上，以「年薪多少才能養貓」為題發文，還不是資深貓奴的他好奇詢問，如果有意養貓，每個月的花費大概會落在多少錢、有沒有什麼必要或非必要的開銷、會不會有額外開支、年薪大概要多少錢才能負擔養貓的支出？

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▲原PO好奇養貓大約要花多少錢。（圖／記者崔子柔攝）

貼文一出，不少網友紛紛留言解答，「窮養，年薪80萬（元）就行」、「主食罐一天75元，貓砂紫包一包475元可以用兩個月，每年認真百萬差不多」、「定期全健檢一次五千，偶爾出門要住寵物旅館一天650元」、「100萬（元）」。另外，也有網友歪樓表示，「玩別人的貓免費」、「人只需要一顆腎」、「先養活自己再養寵物」。

此外，還有網友指出，雖然養貓平時的開銷並不會太高，但因為「動物沒健保，先存個十萬（元）避免突然生重病」。

▲貓咪一年的伙食費可以花到5000元至1萬5000元不等。（圖／記者崔子柔攝）

據《富邦產險》官網指出，貓咪一次性的花費包含晶片註冊與結紮費用，植入晶片要300元加上登記費，結紮則依照體型、性別落在1500元至3000元之間；伙食費包含飼料、點心、營養補充品，貓咪一年就要花費5000元至1萬5000元不等；貓咪施打三合一疫苗每年則要花500元至900元左右；其餘開銷像是玩具、寵物用品則每年大約會花上3000元至5000元。另外，像是醫療費用多落在500元至上萬元不等；喪葬費則是2500元至5萬元都有，並不是一筆小數目。

因此文中也建議，養寵物除了準備一筆臨時備用金外，也可以考慮投保寵物保險，因為光是不含生病、意外、毀損東西等突發狀況，假設以10年的壽命來計算，養一隻貓的花費平均就要55萬元左右，金額相當可觀。

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