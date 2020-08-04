　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

年薪多少能養貓？平時開銷是塊小蛋糕　網苦笑「一次就10萬」：腎一顆就夠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲貓咪。（圖／記者崔子柔攝）

▲貓咪的萌樣擄獲一票人的心。（圖／記者崔子柔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都希望能養狗、養貓來陪伴自己，如果想飼養寵物，最好還是先衡量自己的收入是否能負擔。一名網友日前就好奇詢問，如果養貓的話，每個月大約會花上多少錢、有沒有什麼必要花費、「年薪多少才能養貓？」貼文一出，立刻引發熱烈迴響，還釣出神人點出，「動物沒健保」就要先備足至少10萬元，以避免貓咪忽然生重病。

一名網友日前在PTT的Gossiping板上，以「年薪多少才能養貓」為題發文，還不是資深貓奴的他好奇詢問，如果有意養貓，每個月的花費大概會落在多少錢、有沒有什麼必要或非必要的開銷、會不會有額外開支、年薪大概要多少錢才能負擔養貓的支出？

請繼續往下閱讀...

▲貓咪。（圖／記者崔子柔攝）

▲原PO好奇養貓大約要花多少錢。（圖／記者崔子柔攝）

貼文一出，不少網友紛紛留言解答，「窮養，年薪80萬（元）就行」、「主食罐一天75元，貓砂紫包一包475元可以用兩個月，每年認真百萬差不多」、「定期全健檢一次五千，偶爾出門要住寵物旅館一天650元」、「100萬（元）」。另外，也有網友歪樓表示，「玩別人的貓免費」、「人只需要一顆腎」、「先養活自己再養寵物」。

此外，還有網友指出，雖然養貓平時的開銷並不會太高，但因為「動物沒健保，先存個十萬（元）避免突然生重病」。

▲貓咪。（圖／記者崔子柔攝）

▲貓咪一年的伙食費可以花到5000元至1萬5000元不等。（圖／記者崔子柔攝）

據《富邦產險》官網指出，貓咪一次性的花費包含晶片註冊與結紮費用，植入晶片要300元加上登記費，結紮則依照體型、性別落在1500元至3000元之間；伙食費包含飼料、點心、營養補充品，貓咪一年就要花費5000元至1萬5000元不等；貓咪施打三合一疫苗每年則要花500元至900元左右；其餘開銷像是玩具、寵物用品則每年大約會花上3000元至5000元。另外，像是醫療費用多落在500元至上萬元不等；喪葬費則是2500元至5萬元都有，並不是一筆小數目。

因此文中也建議，養寵物除了準備一筆臨時備用金外，也可以考慮投保寵物保險，因為光是不含生病、意外、毀損東西等突發狀況，假設以10年的壽命來計算，養一隻貓的花費平均就要55萬元左右，金額相當可觀。

►此生不能沒有的神級化妝水！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／羅霈穎70分鐘相驗結束　檢察官說話了…大哥羅青憔悴現身
快訊／法院裁定廖國棟、丁復華羈押禁見
快訊／立委集體收賄　蘇震清、辦公室主任余學洋遭羈押禁見
快訊／收賄判16年定讞　高雄2線3警官發監日跳愛河
才剛宣布喜訊！　小煜一身黑衣與新婚妻現身二殯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

媽猶豫「幼兒園」選公立還私立？正反意見戰翻　神人點破關鍵：沒得選

影／冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞：刺青壯漢想攔我

哪個系難讀又低薪？過來人「連環點名」20次　他崩潰：做實驗超花時間

蘋果砸近30億收購新創公司Mobeewave　iPhone可作為收支付款工具！

年薪多少能養貓？平時開銷是塊小蛋糕　網苦笑「一次就10萬」：腎一顆就夠

宏達電獲得ARVI亞洲獨家代理權3年　VR密室逃脫搶攻中國大陸、印度市場

快訊／電信三雄皮繃緊點！台星5G資費最低399元起

台灣康匠打造「口罩微型一貫廠」　赴泰設廠正式進軍國際

Apple穩坐平板市佔龍頭地位　第二季銷售1,430萬台iPad！

台股收復昨日失土！台積電帶頭漲逾2%　指數大漲196點收12709點

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

蘋果砸近30億收購新創公司Mobeewave　iPhone可作為收支付款工具！

年薪多少能養貓？平時開銷是塊小蛋糕　網苦笑「一次就10萬」：腎一顆就夠

宏達電獲得ARVI亞洲獨家代理權3年　VR密室逃脫搶攻中國大陸、印度市場

快訊／電信三雄皮繃緊點！台星5G資費最低399元起

台灣康匠打造「口罩微型一貫廠」　赴泰設廠正式進軍國際

Apple穩坐平板市佔龍頭地位　第二季銷售1,430萬台iPad！

台股收復昨日失土！台積電帶頭漲逾2%　指數大漲196點收12709點

快訊／和運租車無法使用中油車隊卡　中油：尚未繳款所致「非遭駭客攻擊」！

總獎金超過11億！台彩新推2款刮刮樂　沒中別丟可抽萬元現金

台新員工包牌中15.9億威力彩？　台彩：目前還沒現身領獎

模擬東奧賽／莊智淵、陳建安將碰林鄭配　老大哥笑要打爆他們

不管疫情10月湯優盃先抽籤　中華男女隊是否冒險參戰未定

水碗當泳池！　賓士貓「超ㄎㄧㄤ自由式」笑翻網：小心溺水

樓上夫妻天天爭吵...男星求助管理員被回「自己上網查」真相曝光超毛！

蘋果砸近30億收購新創公司Mobeewave　iPhone可作為收支付款工具！

越懲罰越開心！　減肥汪「肉肉拍臉」爽到眼睛不見笑超開

重砲克魯茲再見安助雙城險勝　賽前「超狂裝扮」引熱議

滑手機忽略牠...橘貓「企鵝站姿」怒吼8秒求摸　網心疼：手手呢

中職／廖乙忠對決統一新洋投　運彩看好中信兄弟

快訊／廖國棟涉賄遭收押！　國民黨快刀祭「停權」處分

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

財經熱門新聞

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

台新員工中15.9億威力彩？台彩：尚未領獎

3、4月期200萬發票得主　剩3張未兌領

勞退新制基金6月賺回4百多億　但每位勞工退休帳戶今年來仍倒賠

即／總裁李世聰驚傳住院　龍巖正式回應

5、6月期發票千萬大獎　中獎張數16張

分析師預告台積電396.5元將止跌　從「一五法則」看出台股進場買點！

三大名師推薦熱門潛力股！網通、半導體設備、綠能...6檔股票報你知

行動支付只要1張「懶人神卡」！

200萬all in玉山金　網曝另解：肉更多

年薪破百萬「看地點、行業」！

還在買希望？錢花在「5種地方」反而更窮

投資專家：資金持續流向投資級債

無痛理財！小資靠「365存錢法」年存13萬

更多熱門

相關新聞

貓貓演繹迷因「想說點什麼但算了」

貓貓演繹迷因「想說點什麼但算了」

這欲言又止的模樣，真是完美詮釋了「本來想說點什麼，但想想算了」的迷因圖。飼主尹嘉馨有天準備作畫，不料愛貓「貓貓」跑來湊熱鬧，將毛毛肉掌搭在她的手背上，圓滾滾的眼睛似乎有話想說，讓人忍不住將逗趣畫面記錄下來。

「N對芝麻肉球」攀門偷窺險閃尿

「N對芝麻肉球」攀門偷窺險閃尿

奶貓「愛心→謎樣圖案」超害羞

奶貓「愛心→謎樣圖案」超害羞

家鄉年薪120萬！「北部150萬職缺」讓他超猶豫

家鄉年薪120萬！「北部150萬職缺」讓他超猶豫

「喵星人運毒」當場被逮！　1天內成功逃獄

「喵星人運毒」當場被逮！　1天內成功逃獄

關鍵字：

貓奴養貓花費PTT

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面