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3歲童誤吞硬幣「來自疫區」被3醫院拒收　家屬淚訴：醫生要他回家吃香蕉

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記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦一名3歲男童不慎吞下硬幣，然而送醫時卻疑似因為來自新冠肺炎疫區拒收，還有醫生建議回家多吃香蕉就能讓硬幣自行排出，導致他最後在送醫途中痛苦身亡。家屬指控院方醫療疏失，當局目前正在調查死因。

居住在阿魯法(Aluva)的3歲男童普利特維拉(Prithviraj)， 1日在家中吞下一枚硬幣被緊急送醫，然而疑似因為來自疫區連續被3間醫院拒收。家屬表示，爸媽帶著普利特維拉前往當地醫院檢查，X光發現體內的確有一枚硬幣，然而醫生卻以沒有小兒外科醫生為由建議轉院。

普利特維拉前往位於埃爾訥古勒姆縣(Ernakulam)的第二間醫院檢查，醫生卻表示，男童沒有呼吸困難問題，情況不嚴重，建議前往阿勒皮市(Alappuzha)醫療設備更好的醫學院附屬醫院就醫，然而第三間醫院也同樣拒絕為他醫治，還建議父母給小孩多喝水、吃些香蕉能幫助把硬幣排出來。

無助的爸媽只能帶著普利特維拉回到家中，然而到了晚間情況卻突然惡化，趕緊再帶著他前往醫院卻在半路身亡。面對家屬指控是因為來自疫區拒收，目前各家醫院均否認，事件也引發喀拉拉邦衛生部長夏拉傑(K K Shailaja)關注，將會徹查事件，如發現醫療疏失將會嚴懲。

▼男童吞下硬幣被醫院拒收，醫生只建議他回家吃香蕉。（圖／示意圖／視覺中國）

▲香蕉，香蕉滯銷，超市，生鮮賣場。（圖／視覺中國CFP）

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