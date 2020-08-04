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全球生醫交易案　授權交易占4成最大宗　併購鉅額交易驚人

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▲2020台灣生技大展，成功大學跨領域生醫團隊參展，生醫技術成果與能量表現亮眼吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020台灣生技大展。（圖／記者林悅翻攝、生醫示意圖）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（4）發布《2020生醫合作交易白皮書》報告，根據報告顯示，去（2019）年全球生命科技產業共計有5,522筆合作交易案，交易總金額達4,840億美元其中授權交易占交易數量（筆數）約四成最多；但是併購交易占金額最高，超過五成，其中更出現不少百億美元以上的併購大案。

勤業眾信表示，全球生醫產業合作交易案類型共有「併購、授權、融資、資產收購、共同協議、委託服務、權利金支付」等七大類別，以交易數量來看，授權交易為最大宗占比約41%，其次為融資交易，約23%；值得一提的是，授權交易雖居交易數量之冠，但個案成交金額較低，總金額僅佔全年23%；反之，併購交易數量占比不高僅約10%），但多為鉅額交易，總金額占比超過全年的56%。

請繼續往下閱讀...

中國大陸生醫交易案　仍著重授權交易

不過，生醫產業重要市場中國大陸趨勢與全球發展大不相同。以交易數量觀察，2019年中國大陸生醫產業的交易以授權交易為主，占比高達七成，遠高於全球平均的41%；而併購交易僅佔5%，約全球平均值10%的一半。整體而言，中國大陸生醫產業偏好授權交易，相較之下全球市場交易類型更為豐富。

勤業眾信報告發現，2019年重大授權交易與併購交易，皆以跨國企業為主要參與者授權交易標的藥物類型涵蓋藥物開發至上市等不同階段，併購交易的目標更著重於研發後期藥物的收購。

全球4筆百億美元以上併購案　備受關注

其中，併購交易創下四筆百億美元以上等級大型併購案紀錄，包含必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)以740億美元併購Celgene；艾伯維(Abbvie)以630億美元併購艾爾健(Allergan)；輝瑞(Pfizer)以114億美元併購Array BioPharma Inc和殷拓集團(EQT PARTNERS)併購雀巢(Nestlé)旗下皮膚照護事業；不僅併購金額可觀，範疇多元橫跨不同疾病領域。

勤業眾信歸納，新型冠狀病毒疫情（COVID-19）後「新常態」市場，業者可評估供應鏈、市場與核心業務、韌性與產業匯流，選擇運用「嵌入策略、合併策略、轉型策略、附加策略」進行併購，以降低損失、持盈保泰

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