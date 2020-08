走路聽音樂撞車！16歲男遭「耳機爆頭」　頭破8公分大洞

▲男子因為在路上戴著耳機,導致發生車禍。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名16歲少年過馬路時因為戴耳機聽音樂,而沒有查覺來車慘被撞傷,更令人意外的是,耳機受到重大衝擊後,竟然在他頭骨撞出一個近8公分的大洞,他的母親近來po出血淋淋的耳機照片,希望能提醒喜歡戴著耳機的年輕人多加小心。

這起事故6月25日發生在懷特島郡(Isle of Wight)的萊克(Lake),16歲少年埃利斯(Harrison Ellis)在前往與朋友碰面的路上時,因為戴著耳機聽音樂不幸發生車禍,導致頭部、臉部、肘部、肩膀等處均嚴重受傷,頭骨還被耳機撞出一個大洞,事發後人便一直在加護病房中接受治療。

埃利斯的母親琳茲(Linzy Ellis)近來分享兒子事故照片,雖然感激兒子還能活著非常幸運,仍希望能提醒大眾走在路上時不要一直戴著耳機,「兒子就是因為太關注手機簡訊以及音樂,才會完全沒有警覺到街上狀況,我不希望再有任何家庭遇到類似的事」。而埃利斯的耳機幸好沒有傷到腦部,頭部雖然有出血但沒有併發後遺症,目前復原情況良好。

Mum's powerful warning after teen son hit by car while wearing earphones https://t.co/kj9RkQDUHO pic.twitter.com/WvQlyQ6hec