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剛出社會就跌進去　3大「金錢陷阱」讓收入變敵人：還以為變好野

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▲▼ 職場,求職陷阱。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲剛出社會要小心落入金錢陷阱。（圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

許多學生、剛出社會的新鮮人開始賺錢後，會因為覺得自己的收入慢慢提高，進而把錢花在錯的地方，掉入金錢陷阱。IG帳號「fumoneey」就以「你必須要避免的金錢陷阱」為題發文，點出3個常見陷阱，讓理財新手免於把錢放錯地方，並從中得知如何把金錢變成得力助手而非敵人。

文中整理了3個常見的金錢陷阱：⁣

1.假裝自己很有錢⁣
很多年輕人看到薪水變高就開始買不同的奢侈品，然而那些產品的價格卻占了他們大部分的收入，甚至有人還會借錢去購買，為的只是向身邊的人炫耀，假裝自己很富有。有錢人買奢侈品或許不痛不癢，但如果為了得到這些東西而不惜一切代價，根本不值得，如果用奢侈品來營造自己很有錢的假象，其實也只是在自欺欺人，因為那些都是用血汗錢去換取的。⁣

因此，在購買奢侈品前，應先購買資產，當資產所創造的收入足夠我支持每個月的分期付款，就可以購買了。這也是為什麼有錢人買名貴產品是無關緊要的，因為他們都是用被動收入去購買，而不是辛苦工作賺來的錢。⁣

2.沒有準備退休計畫
無論是否想提早退休，都應該要提早準備自己的退休計畫，很多年輕人都認為退休離自己還很遠，所以不需提早準備，應該要及時行樂；但如果到了中年才開始準備，那負擔一定比現在重很多，因為這樣每個月得要存更多錢才能確保自己有足夠的錢退休。⁣

因此，每個人都應在年輕時就開始準備自己的退休計畫，先確定自己的理想退休年齡、估計退休後每個月的生活開支，接著建立自己的退休戶口，並善用銀行自動轉帳服務，每個月把收入一部分自動轉到退休戶口，這樣就不用花太多時間去管理自己的退休計畫了。

3.投放金錢在投機上⁣
幾乎所有人都想快速致富，所以有些人會經常購買別人口中說的「潛力股」，然而自己卻沒有經過詳細分析就去胡亂下手，最後自然就會虧錢，並掉進這個無形的金錢陷阱。⁣

因此，投資人都應該要清楚自己在投資還是投機，要了解自己投放金錢在投資產品是什麼原因，是賺取價差還是等待資產價值增長。就算知道了一些快速致富的方法，也仍應三思而行，並分析其真確性，這樣才可避免因而損失大量金錢。⁣

文中強調，金錢能夠成為得力助手，但也能成為敵人，善用金錢就能錢滾錢，但如果放錯地方，就反而會成為生活中的一大困擾。

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