美拒延長中國記者簽證　環時總編喊「做好最壞準備」：將猛烈報復！

▲美中繼上月互相關閉對方領事館後，近日恐再爆互逐記者的媒體戰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北4日電

中共對外官媒環球時報總編輯胡錫進稱，美國迄今拒絕延長近40名中國記者的簽證，中方做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將「猛烈報復」。

美中繼上月互相關閉對方領事館後，近日恐再爆互逐記者的媒體戰。

胡錫進3日晚間先在微博發文稱，美國在驅逐60多名中國記者、無差別將所有中國駐美記者簽證縮短為3個月後，美方很可能透過不予簽證延期，導致更多中國記者不得不離開美國。

胡錫進稱，目前距離美國設定的8月6日簽證到期只剩幾天時間，據他瞭解，雖然在美國的中方記者都已按美方要求提交申請，但尚無一人獲得延期簽證，近40位記者甚至迄今沒有收到辦理簽證延期手續的通知。

他強調，美國政府最近一系列對中國的打壓不斷刷新人們對美國認知的下限，中方肯定不會坐視不理，必定會有正當的回應。「美方是要把中國駐美記者全都趕走嗎？還是要逼中國自己把記者都撤走？我想說，這可嚇不住中國人」。

胡錫進呼籲華盛頓好好想一想，很多美國記者在中國生活了很多年，美國在香港還有幾百個記者，「中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的」。

他並呼籲美國駐中國記者也要透過他們的媒體行動起來，阻止美國務院瘋狂的行為。

胡錫進今早再發文稱，據他瞭解，鑒於美國至今拒絕給中國記者延長簽證，中方做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將「猛烈報復」。

美中今年2月爆發媒體戰迄今，中國已有9家官方媒體相繼在美國被列為外國使團加強管控，並已被美方要求裁減逾60人；中國駐美記者的簽證時效也被縮減到90天，但可申請延期。

中國此前曾驅逐華爾街日報等3家美媒駐中記者做為報復。