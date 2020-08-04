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懷特生技新藥取證上市　搶攻全球400億美元止痛藥市場

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▲懷特生技總經理鄭建新,美吾華集團執行董事李伊伶,總裁陳寬墀,董事長李成家,安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

▲懷特生技總經理鄭建新。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

懷特生技（4108）今（4）日宣布，旗下自行開發的口服納布啡止痛藥近期通過TFDA核准上市。懷特生技表示，目前已有多家國內外藥廠，洽談新藥的授權及經銷代理權合約，爭取可觀授權金與銷售通路，挹注營收。

統計資料顯示，2016年上半年前，我國僅有4項新藥獲准上市，分別由4家藥廠各自擁有，截至今年上半年，獲准上市的新藥數目已來到9項，由8家藥廠擁有，其中懷特生技是我國唯一擁有2項上市新藥的生技新藥公司，適應症分別為治療癌因性疲憊症及急性中重度疼痛等兩款新藥。

請繼續往下閱讀...

懷特生技表示，公司是全球黃耆領域的產品開發專家，2010年取得TFDA授予國資藥廠的第一張處方新藥藥證，並斥資興建台灣首座符合PIC/S　GMP規範的植物新藥精製廠，日前獲得衛福部核准新使用途徑新藥的藥品許可證，為我國目前最新取得藥證的處方新藥。

統計資料顯示，鴉片類藥物的濫用，造成美國每年超過6萬人死亡，已成為嚴重公共衛生危機，根據美國FDA公告，強效鴉片類藥物的製造商，應貫徹執行「風險評估及減輕策略」。

懷特生技總經理鄭建新博士表示，公司研發完成上市的口服止痛新藥，完全符合美國FDA對止痛藥物的風險與效益評估的管控標準，對於未來進軍美國市場是一大利多。

懷特生技副董事長李伊伶指出，公司研發上市的口服止痛藥，是全球唯一的口服納布啡止痛藥，為求布局全球市場，已提前在美國、加拿大、日本、中國及台灣，取得多件發明專利。

李伊伶強調，目前除了會在台灣市場布局銷售外，新藥更會進軍高達400億美元的全球止痛藥市場，包括美國、日本及中國大陸，以獲得技術授權金，新藥銷售額的權利金，目前已有數家國內外藥廠，正在洽談授權與經銷代理權的合約，一旦成功，即可獲取可觀授權金與銷售通路。

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