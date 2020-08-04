買下朝南公寓！她開窗驚見一排排公墓　陽光房慘變「墳景房」

▲ 受害業主超無奈。（圖／大風視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

有套自己房子是不少人奮鬥的目標，陝西西安的王姓女子今年4月，就購置了一套朝南的房產，採光和視野都非常好，但她最近才得知，住屋南邊僅一牆之隔的地方，竟然是附近村子的公墓，「陽光房」頓時變成「墳景房」。

綜合陸媒報導，王女士購置的是5號樓的一套122平方公尺，房間主臥室飄窗、次臥、客廳以及陽台全部朝南，「原本想朝南是陽光房，可這下卻成了『墳景房』。一開窗戶底下就是墳墓，太膈應人了（編按：心理不舒服）。」

除王女士外還有多位受害業者，他們在購房時，根本未被告知南邊一牆之隔就是公墓，如果知道這個情況，斷然不會購買，「誰願意推開窗戶就看到一排墳墓？而且村民祭拜的時候公墓又是放花圈又是燒紙的，肯定會對我們這邊有影響。」

▲「陽光房」慘變「墳景房」。（圖／大風視頻）

王女透露，「購房時置業顧問介紹得特別好，又是說周圍環境好，又是說小區東邊將來有條市政規劃路，出行特別方便。出於對地產的信任，就簽了購房合同。」

但王女士在簽約後，加入業主的聯絡群組，才發現自己買的5號樓僅一牆之隔，竟然是隔壁西晁村的公墓，「很難接受」，並指當初選購房屋的時候，售樓部沒有告知這個不利因素。

目前，該樓盤還處於建設狀態，但從施工痕跡能夠判斷出，5號樓主體距離這個公墓直線距離不足50公尺。公墓佔地約5畝，內院聳立著數十塊墓碑，此外還有放置骨灰的地方，住戶一開窗戶，就會看到一座座墓碑。

公墓工作人員表示，「這是我們西晁村的公墓，幾年前才修建好的。村子3、4千人，誰家沒個生老病死的事。喪事都得靠這墓呢。這公墓關係到全村人的利益，事關重大，肯定不會輕易遷的。」

▼ 新樓盤與公墓只有一墻之隔。（圖／華商網）

針對王女等業主的抗議，開發商和售樓部竟解釋說，公墓所在位置肯定是「風水好」。售樓部的工作人員後來再次回應，「房屋銷售時，紅線內的不利因素，我們有責任有義務的會告知購房者。但對於紅線外的不利因素，無法律規定有責任告知。」

此外，工作人員還解釋，他們之前也不知道二期南牆外就是公墓，至於之前說風水好，也是處於緩和跟業主溝通時的氣氛，開玩笑的話，「我會將大家對於公墓的問題，反饋給負責人，盡快由公司拿出解決方案。」