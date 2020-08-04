是你嗎？5、6月期發票千萬特別獎中獎16張　幸運兒花10元買報紙就中大獎

▲是你嗎？5、6月期統一發票千萬得獎者有16張。（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（4）日下午將公布5、6月期統一發票千萬特別獎與200萬元特獎的中獎清冊，據統計，該期千萬特別獎中獎號碼「03016191」中獎16張；200萬元特獎中獎號碼為「62474899」中獎19張。

根據財政部的統計，以往千萬特別獎0開頭的開獎次數共計6次，108年期1、2月期曾開出20張、108年3、4月期開出18張，最少則為8張，依此看來，0開頭的獎號還挺受財神爺眷顧。

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提醒一下，5、6月期中獎統一發票兌領時間自8月6日至11月5日止，民眾記得在期限內兌領。

在小七花10元買報紙 即中1000萬元大獎

各大零售通路也提前公布了本期發票中獎情形，7-ELEVEN統一超商此次統計有三位消費者獲得千萬大獎，一人在嘉義市東區的嘉義大門市購買70元的CITY CAFE；一人在桃園市楊梅區的新楊欣門市購買60元的熱狗大亨堡及飲料；一人則在屏東市頭前溪門市花費10元購買一份報紙。

特獎200萬元部分共有四位得獎者，一人在台北市士林區的福氣門市購買零食、啤酒共354元；一人在台北市中山區的林森北門市購買茶葉蛋、地瓜及日用品共305元；一人在新北市永和區和和門市購買100元的日用品；一人則在高雄市左營區德昌門市購買日用品共花費180元。

花20元在全家買飲料 幸運中大獎

全家便利商示，本期共開出兩張特別獎1000萬元，消費者分別在於板橋光復店，花費20元購買飲料幸運中獎，以及鹽埔豐年店，花費200元中獎。全家表示，特獎200萬元也開出兩張，自基隆華復店、福興番花店開出，其中基隆華復店消費者花費149元購買鮮食商品，幸運獲獎。

幸運兒在全聯花394元購買民生用品 被幸運神眷顧

全聯福利中心開出一張千萬元特別獎，有民眾在新北市新店建國門市花費394元購買冷藏鮭魚輪切、萃選白蛋、等民生用品，就被幸運之神眷顧中了1000萬特別獎。另開出兩百萬特獎的門市則為天母中山北，消費者僅花費151元購買萬用烘焙紙與蒸籠氣炸鍋用紙，就被幸運神眷顧。

▼統一發票5、6月期中獎號碼（圖／資料照）