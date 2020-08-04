買券人想獨吞15億？台新法金部主管認了：得主在協調中

▲外傳台北得主為台新銀行法金部門10名員工，其中1人為了獨吞彩金不惜對簿公堂。

圖文／鏡週刊

威力彩頭獎開出31.2億，2注得主分別落在台北大安區以及南投竹山鎮，外傳台北得主為台新銀行法金部門10名員工，其中1人為了獨吞彩金不惜對簿公堂，有媒體採訪到內部主管，該主管坦承上班氣氛詭異，還說「目前不至於告進法院，但雙方確實還在協調中。」間接證實傳聞。

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由於威力彩頭獎彩金高得嚇人，台新銀行法金部門得主傳聞不斷，先是傳出員工打算集體離職，導致人資要開缺應徵新員工，後來又有人爆料購買彩券的同事打算獨吞彩金，聲稱為自己購買，還有網友加碼爆料其中1人今年考上台大經濟系碩士專班，現在打算放棄資格。

根據《今周刊》報導，台新銀行法金部門主管坦承，最近內部工作氣氛詭異，就怕突然有人來提離職，銀行內部也透露，過去大家就曾集資買彩券，偶爾有人中小獎，還會請喝飲料，但這次彩金金額太高，氣氛都變了，簡直是考驗人性。

至於外傳負責去購買彩券的同事，想獨吞彩金，不惜與其他人對薄公堂，該主管說，目前不至於告進法院，但雙方確實還在協調中。



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