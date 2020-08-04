快訊／中國代表團最快明早抵「索馬利蘭」　北京派出外交高官

美國據說正在考慮禁TikTok，這個抖音的海外版。以前我說過，「抖音有一個很狹小的缺口，可以成為下一個大型的社群網路，建立下一個廣告平台」，現在看起來態勢已成，真的讓字節跳動做起來了，所以美國打壓TikTok，意義深遠。