我要洩了！500毫米暴雨灌爆...北韓「不先說」爽開水閘　曾淹死南韓露營客

▲北韓2009年未事前通報，打開黃江大壩洩洪，造成南韓6人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受梅雨鋒面持續影響，近幾日朝鮮半島（韓半島）恐將淹成水鄉澤國！不僅南韓首都圈、中部地區災情頻傳、死傷人數不斷攀升；就連北韓（朝鮮）更針對平安南北道、黃海南北道、開城市、慈江道等地發布豪雨特級警報，預測總降雨量超過500毫米。

為應對隨之而來的災情，北韓當局甚至在未通報南韓的情況下，便緊急事先開放臨津江上游大壩閘門洩洪，使南韓當局測出水位異常後氣得急跳腳，大罵北韓罔顧人命！

臨津江是一條位處南北軍事分界線的河流，下游匯入漢江、注入黃海（南北韓稱為西海）。根據韓媒《中央日報》，南韓政府與軍方3日表示，透過各種觀測方法得知臨津江水位發生不尋常的變化，研判是北韓當局為應付災情、調節水位，提早打開臨津江上游的黃江大壩（황강댐）水閘門，儘管大壩的水位仍未達危險標準。推測未來若豪雨災情危急，北韓當局會打開更多道水閘門。

隨著北韓勞動黨第一副部長金與正6月下令炸毀開城韓聯辦，兩韓軍方間的軍事聯絡頻道也遭到關閉、封鎖。南韓軍方表示，此段期間從未收到北韓當局提醒要開閘門放水。

依照慣例，若位處北韓境內的臨津江上游處降下集中性豪雨，則南韓當局可在最靠近黃江大壩的必勝橋（필승교）觀測出水位變化，進而防止可能發生的洪災。

▲北韓2009年開放黃江大壩洩洪，造成南韓臨津江沿岸露營、捕漁民眾喪命。（圖／達志影像／美聯社）

其實位處河流上游的北韓，在無任何事前預告下開放水壩閘門洩洪並非首例！早在2009年9月，北韓當局便隨意開放黃江大壩水閘門，造成南韓京畿道漣川郡6人溺斃，此後北韓才答應南韓，未來若開放水閘門，必會事先通知；而2010年7月一場集中性豪雨過後，北韓透過軍方聯絡頻道事先告知南韓開放水閘門的消息。

北韓黃江大壩總儲水量高達3億5千萬噸，若隨意開放閘門洩洪，不僅會沖走臨津江下游南韓漁民所設置的捕魚道具，更會造成人員傷亡。且南韓為防範洪災，2010年也同時在臨津江蓋郡南大壩（군남댐），不過儲水量為7160萬噸，僅北韓黃江大壩的5分之1，若北韓隨意洩洪、甚至大壩崩塌，可能造成沿岸洪災。

根據《韓聯社》報導，南韓統一部4日也坦承，北韓當局早在7月時便在未事前通報、警告的情況下3度開放黃江大壩洩洪。

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